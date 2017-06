Rebel Wilson po rapanju in joku v sodni dvorani odkorakala zmagovalno

Zvezdnica filmov Prava nota in Prava nota 2 Rebel Wilson je dobila tožbo proti revijam za ženske, za katere je trdila, da so ji uničile kariero.

Avstralka se je spravila nad medijsko hišo Bauer Media (izdajalko revij Women’s Weekly, Woman’s Day in OK! Magazine) zaradi prispevkov, objavljenih leta 2015. V njih so igralko obtožili, da je lagala o svoji starosti, ozadju in imenu samo zato, da bi laže prišla do vlog. 37-letnica je trdila, da je zaradi "nesramnih" prispevkov izgubila vloge v filmih, kot so Kung Fu Panda 3 in Troli.

Po treh tednih vse prej kot običajnega sodnega postopka, med katerim je Wilsonova na sodišču stresala šale, rapala in se vmes občasno zlomila ter planila v solze, je odkorakala zmagovalno. Na sodišču je po poročanju britanskega Telegrapha pojasnila, da se je rodila kot Melanie Elizabeth Bownds, mama pa jo je želela poimenovati po mali deklici Rebel, ki je pela na poroki njenih staršev. Prav zato si je igralka spremenila ime in vzela materin priimek.

Prav tako je poudarila, da je po letu 2015, ko so se mediji razpisali, da je stara 29 let, nehala govoriti o svoji starosti, ker so ji tako svetovali agenti. "Hollywood je zelo diskriminacijski glede starosti, še posebej pri ženskah," je poudarila Wilsonova. Prav zato je nehala novinarjem omenjati svojo starost, prav tako pa jih ni popravljala pri njihovem navajanju.

