Rebel Wilson trdi, da so ji revije za ženske uničile kariero

Svojo pravico išče na sodišču

28. april 2017 ob 13:39

Sydney - MMC RTV SLO

Zvezdnica filmov Prava nota in Prava nota 2 Rebel Wilson trdi, da so ji revije za ženske uničile kariero in da zaradi njih ne dobiva več vlog v hollywoodskih uspešnicah.

Avstralka toži medijsko hišo Bauer Media (izdajalko revij Women’s Weekly, Woman’s Day in OK! Magazine) zaradi prispevkov, ki so jih objavili leta 2015. V njih so igralko obtožili, da je lagala o svoji starosti, ozadju in imenu samo zato, da bi lažje prišla do vlog. Še posebej jo je zmotil prispevek z naslovom Le kdo je prava Rebel?. V njem so namigovali, da je igralka serijska lažnivka, ki si je "izmislila fantastične zgodbe, zato da bi ji uspelo v Hollywoodu".

37-letna igralka ob tem vztraja, da ni noben novinar poklical za izjavo po objavi teh prispevkov. Zato je poiskala svojo pravico na sodišču, toda stranki še vedno nista dosegli dogovora. Naslednji mesec se mora po pisanju spletne strani Herald Sun Wilsonova zglasiti na vrhovnem sodišču. Vztraja, da so ji prispevki uničili sloves in kariero.

Sodišče se še vedno ni izreklo, ali bo pustilo do besede hollywoodskemu producentu Petru Principatu, da bi spregovoril o posledicah, ki so jih pustila pisanja novinarjev omenjene medijske hiše na igralkino kariero. Za potrebe primera pa bo morala Wilsonova tudi javno predstaviti svoje zaslužke.

K. K.