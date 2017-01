Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poznavalec viskijev pri dražbeni hiši McTear's Laurie Black je povedal, da je bilo veliko zanimanja za Trumpov viski in da jih je presenetila končna cena. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Redek viski zaradi Trumpa prodali po višji ceni od prvotne

Zaradi Trumpove zmage viskiju dodana vrednost

14. januar 2017 ob 14:30

Glasgow - MMC RTV SLO/STA

Redko steklenico viskija, ki ga je podpisal novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, so na dražbi v škotskem Glasgowu prodali za 6.868 evrov.

Kanadski kupec je na dražbi redkih viskijev za steklenico odštel dvakrat več od ocenjene vrednosti. Poznavalec viskijev pri dražbeni hiši McTear's Laurie Black je povedal, da je bilo veliko zanimanja za Trumpov viski in da jih je presenetila končna cena, ki je bila nekajkrat višja od cen že prodanih Trumpovih viskijev.

"GlenDronach je že sam po sebi izjemen viski, vendar je povezava s Trumpom tokratni steklenici dodala predsedniško spodbudo," je še dejal Black.

Steklenico 26 let starega enosladnega viskija GlenDronach so napolnili leta 2012 ob odprtju Trumpovega mednarodnega igrišča za golf v Aberdeenshiru, poroča britanski BBC. Med drugim so na dražbi prodali še steklenico 52 let starega viskija Macallan 1950 za 10.000 funtov in steklenico viskija Black Bowmore za 5.952 evrov.

K. K.