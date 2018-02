Reese Witherspoon zaradi Weinsteina s posttravmatskim sindromom?

Oprah soigralki postavila diagnozo

9. februar 2018 ob 16:38

Los Angeles - MMC RTV SLO

Oprah Winfrey meni, da je Reese Witherspoon po izbruhu škandala s Harveyjem Weinsteinom kazala znake posttravmatskega stresnega sindroma (PTSD).

Kot je povedala Winfreyjeva v pogovoru s Salmo Hayek, se je Witherspoonova, Oprahina soigralka v prihajajočem filmu Namig v času (Wrinke in Time), odzvala "čudno", ko so oktobra vzniknile obtožbe na račun Weinsteina.

Nekoč vsemogočnega hollywoodskega producenta je več sto žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in napadov, njegov primer pa je v Hollywoodu v sklopu gibanja "Time's Up" sprožil plaz, ki je že pod seboj pokopal kar nekaj vidnejših imen.

"Bila sem na snemanju z Reese Witherspoon, ki je medtem že spregovorila, in še nekaj drugimi igralkami, ki še niso, zato njihovih imen ne bom omenjala. To je bilo kakšna dva dni po tem, ko je New York Times razkril škandal z Weinsteinom," je povedala Oprah.

"Vsi, vključno z Reese ... so se obnašali tako, kot se vedejo nekatera dekleta v moji šoli, tista, ki trpijo za PTSD-jem. Vsi so se obnašali, kot da jih je strah," je dodala 64-letna medijska magnatka.

Dr. Oprah?

Oprah pravi, da je Witherspoonova jokala zgolj ob omembi Weinsteinovega imena in da ni mogla spati. "Spominjam se, da je Reese rekla, o, moj Bog, to je tako grozno. In ko nekdo omeni njegovo ime, se mi začnejo kar oči solziti. In vsakič, ko slišim še katero, ki spregovori, sem tako zelo vznemirjena, da že dva dni ne spim."

Winfreyjeva je bila popolnoma zgrožena in zbranim dejala, da očitno trpijo za PTSD-jem, in jih vprašala, ali se jim je kaj hudega zgodilo. "Nihče mi ni odgovoril."

Tudi sama imela nezdravo razmerje

41-letna Witherspoonova, ki v zadnjih mesecih nagrade dobiva za svojo dvojno vlogo (igralke in producentke) pri seriji Velike male laži, je pred dnevi dejala, da jo je škandal z Weinsteinom ponovno spomnil na nezdravo razmerje iz mlajših let, v katerem jo je partner psihično maltretiral.

"Veliko teh žensk z zgodbami so moje dobre prijateljice, kot Salma Hayek in Gwyneth Paltrow. To so ene mojih najtesnejših prijateljic in kolegic in vedela sem, da imajo za seboj težke izkušnje, nikdar pa nisem razumela globin nadlegovanja, ki so ga trpele. Povsem me je sesulo, potem pa sem se zavedela, da je zdaj pravi čas, da povem še svojo zgodbo. Šele potem lahko začneš celiti rane," je povedala Witherspoonova, ki je bila od 21. leta v zvezi z igralcem Ryanom Philippejem, preden sta se leta 2006 ločila.

