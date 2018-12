Reggae zaradi svojega družbenega doprinosa uvrščen na seznam nesnovne kulturne dediščine

Ritmi ljubezni, upora in pravičnosti

2. december 2018 ob 07:56

Pariz - MMC RTV SLO

Prepoznavne jamajške reggae ritme je Unesco uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine, saj je glasbena zvrst odločilno prispevala k odpiranju vprašanj nepravičnosti, upora in ljubezni.

Unesco je reggae, jamajško glasbeno zvrst, ki je s svojimi pozivi k pravičnejši družbi, miru in ljubezni, razglasil za del svetovne dediščine, ki mora biti skrbno varovana. Pri Unescu so ob tem zapisali, da ta glasbena zvrst predstavlja "sredstvo socialne kritike" in da "še naprej daje glas vsem družbenim skupinam."

Reggae, ki se je rodil v revnejših predelih jamajške prestolnice Kingston, so namreč v šestdesetih letih razvile marginalizirane skupine ljudi, ki so bile odrinjene na rob družbe. Glasba je tako odražala težke čase in napore ljudstva, hkrati pa je bila ta velikokrat tudi radostna in pozitivna. Zvrst, ki združuje karibske, latinske in severnoameriške vplive, Jamajčanom, pa tudi drugim ljubiteljem reggae glasbe, ponuja katarzično izkušnjo in je velikokrat uporabljena tudi kot sredstvo za čaščenje Boga.

Najbolj znan reggae glasbenik Bob Marley je to glasbeno zvrst ponesel v svet in z uspešnicami, kot so No Woman, No Cry, Get Up, Stand Up in One Love, dosegel svetovno slavo. Reggae je s prebojem na svetovno glasbeno sceno vplival tudi na druge zvrsti in glasbene ustvarjalce, ki so se primarno držali drugih zvrsti.

"Prispevek reggaea k mednarodnemu diskurzu o vprašanjih nepravičnosti, upora, ljubezni in človeštva poudarja dinamika elementov, ki so hkrati intelektualni, socialnopolitični, čutni in duhovni," so zapsali pri Unescu.

M. Z.