Regratova juha

Okusna sezonska jed

23. marec 2017 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag očiščenega regrata, 3 večji krompirji, 2 stroka česna ali 10 listov čemaža, oljčno olje, 2 dl mleka, kisla smetana, sol in poper, 20 dag kock kruha.



V zelenjavni osnovi, ki smo ji dodali deciliter mleka, prevremo očiščen in opran regrat. Pustimo, da vre nekaj minut, nato ga odcedimo. Posebej v kozici 10 minut kuhamo olupljen in na kose narezan krompir.

Nato mu dodamo regrat in vremo še slabih deset minut. Medtem na olijčnem olju prepražimo nasekljan česen in ga vmešamo v juho.

Ko se juha malo ohladi, jo zmešamo s paličnim mešalnikom, po želji prilijemo še drugi deciliter mleka, začinimo s soljo in poprom. Juho postrežemo z žličko kisle smetane ali s popečenimi kruhovimi kockami.

P. B., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)