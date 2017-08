Rekorderka Taylor Swift: v samo 24 urah več kot 40 milijonov ogledov

Podrla je štiri leta star rekord pevca Psyja

30. avgust 2017 ob 19:28

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Nov videospot ameriške pevke Taylor Swift podira rekorde – toliko ogledov v prvem dnevu po objavi ni imel še noben videoposnetek na Youtubu.

Potem ko je Taylor Swift videospot za svoj novi singel Look What You Made Me Do na Youtubu objavila med podeljevanjem MTV-jevih videonagrad (MVA), je ta takoj pritegnil ogromno pozornosti – v eni uri si ga je ogledalo skoraj pol milijona ljudi.

Število ogledov je nato še strmo naraščalo, kot so sporočili z Youtuba, je glasbeni videospot ameriške pop ikone celo podrl rekord po številu ogledov, merjenih v prvem dnevu po objavi.

V prvih štiriindvajsetih urah je glasbeni spot 27-letne pevke namreč zbral kar 43 milijonov ogledov in s tem izboljšal rekord iz leta 2013, ko je južnokorejskemu pevcu Psyju z videospotom za pesem Gentleman uspelo zbrati 36 milijonov ogledov.

Posebno pozornost je Taylor Swift s svojim novo pesmijo pritegnila predvsem zato, ker je njeno sporočilo namenjeno vsem tistim, s katerimi se je v zadnjih desetih letih zapletala v spopade. Med drugim je imela težave s Kanyejem Westom, Kim Kardashian in Katy Perry.

Prvo mesto na Youtubovi lestvici videov z največ ogledi vseh časov trenutno zaseda poletna uspešnica Despacito, ki se približuje trem milijardam ogledov in pol.

M. Z.