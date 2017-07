Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! O koncertu italijanskega rockerja Vasca Rossija govori vsa Italija, glas o superkoncertu pa je segel na vse konce sveta. Foto: EPA Kljub velikemu številu obiskovalcev je organizacija potekala brez težav. Za italijanskega notranjega ministra je bil obletniški koncert varnostni vzorec, vreden posnemanja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rekordnih 220 tisoč ljudi z Rossijem proslavilo njegovih 40 glasbenih let

40 pesmi za 40 let kariere

2. julij 2017 ob 19:45

Modena - MMC RTV SLO

Legendarni italijanski glasbenik Vasco Rossi je 40 let kariere proslavil na najmogočnejši način - s superkoncertom v svojem rojstnem kraju, Modeni, na katerem mu je prisluhnilo neverjetnih 220 tisoč ljudi.

S tem je 65-letni Vasco postavil tudi rekord zabavne glasbe, saj se še nikoli ni zgodilo, da bi glasbenik prodal toliko vstopnic za en koncert, pišejo italijanski mediji. "Danes je Modena rockovska prestolnica. S koncertom želimo pokazati, da nas ni strah, in jaz sem tukaj, da prinesem nekaj veselja," je povedal Vasco pred koncertom za italijansko tiskovno agencijo Anso. Po prihodu na prizorišče, kjer so se vile nepregledne množice ljudi, pa se je pošalil: "Dobro, prijatelji, napolnili smo lokal."

Na 130 metrov široki oder je ob zadnjih izdihljajih dnevne svetlobe stopil ob 21. uri, množica pa je padla v delirij že ob prvih taktih uvodne pesmi Colpa d'Alfredo.

"Dobrodošli na epski zabavi v Modeni. Dobrodošli na koncertu, ki nima konca. Dobrodošli v zgodbi, ki piše svetovni rekord," je Vasco pozdravil zbrane, ki so ure in ure čakali na začetek glasbenega dogodka.

Vasco je iz izjemno bogate kariere izluščil 40 pesmi, ki jih je zapel ob proslavi 40-letnice glasbene kariere. Razdelil jih je v sklope, začel je s pesmimi iz 80. let prejšnjega stoletja, kot so Alibi, Blasco Rossi, Anima Fragile. Sledile so pesmi iz 90. let: Gli spari sopra, Stupendo, Vivere, Liberi Liberi ... Skladba Rewind je toliko ogrela občinstvo, da so nekatere ženske na oder vrgle nedrčke. Sledile so pesmi: Siamo soli, I soliti, Un mondo migliore, Come nelle favole, Un senso, Siamo solo noi, Vita Spericolata. In za zaključek? V svoji maniri se je Vasco od svojega zvestega občinstva, ki vključuje različne generacije, poslovil s pesmijo Albachiara, za piko na i pa je poskrbel veličastni ognjemet.

Štiri ure trajajočemu rockovskemu spektaklu je po zaslugi italijanske nacionalne televizije prisluhnilo še veliko več ljudi - kar pet milijonov ljudi si je koncert ogledalo prek malih zaslonov.

Številka, ki ne preseneča, saj gre za legendo, ki je v svoji karieri prodala 35 milijonov plošč.

Več v spodnjem prispevku dopisnika Janka Petrovca (TV Slovenija).

Koncert Vasca Rossija v zgodovino

D. S.