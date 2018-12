Rekordno – videospot Ariane Grande v štirih dneh zbral 100 milijonov ogledov

Po zasebnih polomijah glasbeni uspeh

6. december 2018 ob 13:55

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Najnovejši singel pevke Ariane Grande, Thank U, Next, je postal videospot, ki je najhitreje zbral 100 milijonov ogledov. To mu je uspelo v pičlih štirih dneh.

25-letna pevka je skladbo izdala, potem ko je v zasebnem življenju doživela dva pretresa – septembra je domnevno zaradi predoziranja z mamili umrl njen nekdanji fant Mac Miller, s katerim je zvezo prekinila le dva tedna prej, preden je začela hoditi s komikom Petom Davidsonom. Z Davidsonom se je po nekaj tednih zveze kar zaročila, a kakor hitro se je njuna romanca začela, se je tudi končala, saj je Ariana zaroko sredi oktobra razdrla.

Po vsem tem je izdala singel Thank U, Next, ki ga mediji označujejo za "himno vseh razhodov". Po podatkih gostiteljske strani za nalaganje videospotov Vevo je videospot za pesem dosegel svojevrsten rekord – od premiere 30. novembra je 100 milijonov ogledov zbral v naslednjih štirih dneh. V tem trenutku ima izdelek, v katerem je Ariana odigrala prizore iz filmov Blondinka s Harvarda in Zlobna dekleta, v njem pa se pojavijo tudi igralka Jennifer Coolidge, resničnostna zvezdnica Kris Jenner in pevec Troye Sivan, že skoraj 126 milijonov ogledov.

Z vrha "sklatila" Adele

Do zdaj je 100 milijonov ogledov v najkrajšem času zbral videospot za pesem Hello britanske zvezdnice Adele, ki je leta 2015 za takšen dosežek potreboval pet dni.

Pesem Thank U, Next je že tri tedne tudi na vrhu Billboardovih lestvic, tako da je že postala največja uspešnica Ariane Grande do zdaj. V pesmi se Ariana spominja preteklih ljubezni, a tudi poje, da je našla novo ljubezen – sebe.

Ariana Grande je trenutno ena najopaznejših poppevk z ogromno množico oboževalcev. Na Instagramu ima več kot 137 milijonov sledilcev, v nedavnem pogovoru za revijo Vogue pa je dejala, da se še vedno bori s posttravmatskim sindromom zaradi samomorilskega napada po njenem koncertu maja lani v Manchestru, ki je zahteval 22 življenj.

A. P. J.