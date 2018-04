Poudarki Koleos je v osnovi povečani kadjar

Poganja ga dvolitrski dizelski menjalnik CVT xtronic

Koleos je tako pompozen, tako mogočen, tako zelo prestižen, da v hipu pozabiš, da je Renault na področju SUV-jev samo vajenec, ki pa se uči od mojstra Nissana! Foto: Miha Merljak Vozne lastnosti, še zlasti na slabih podlagah, so v bistvu manj pomembne. Koleosa bodo namreč kupci izbirali zaradi udobja in šarma. Foto: Miha Merljak Kabina je mnogo privlačnejša in v vsem ugledna, kot recimo X-trailova, v njej se počutiš približno tako kot v nobel espacih initiale paris. Foto: MMC RTVMiha Merljak

Renault koleos dCi 175 4WD xtronic: pompozen, mogočen, prestižen

Test nove generacije

6. april 2018 ob 14:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Francozi so res kreativni! Kako učinkovito znajo isti izdelek z novo embalažo spremeniti v nekaj, kar vzbuja povsem nove občutke, no, tega res ne zna vsakdo! V osnovi je namreč koleos zgolj podaljšani nissan qashqai, se pravi povečani renault kadjar, torej Renaultova verzija nissana X-traila. Ko to omenimo, je marsikdo začuden in že samo zaradi tega dejstva je renaultovcem treba podeliti nagrado!

In ja, seveda ima novi renault svoje ime, a v bistvu dokaj neposrečeno, kajti predhodnik z istim imenom je bil v resnici precej nezanimiv, nepraktičen in sploh nepriporočljiv korejski samsung - ja, Samsung je tudi ena izmed Renaultovih znamk avtomobilov. Da se starega koleosa nihče ne spomni, je v bistvu dobra novica za Renault.

Je pa novi koleos tako pompozen, tako mogočen, tako zelo prestižen, da v hipu pozabiš, da je Renault na področju SUV-jev samo vajenec, ki pa se uči od mojstra Nissana! A vozne lastnosti, še zlasti na slabih podlagah, so v bistvu manj pomembne. Koleosa bodo namreč kupci izbirali zaradi tistih kompetenc, ki jih Renault bolj obvlada kot Nissan. To sta udobje in šarm!

V kabini je recimo koleos mnogo privlačnejši in v vsem bolj ugleden kot recimo X-trail, v koleosovi kabini se počutiš približno tako kot v nobel espacih initiale paris. Udobno se sedi tudi na zadnjih sedežih, koleos je odlična prestižna direktorska potovalna ladja. Ni pa tudi družinska alternativa, kar bi lahko enostavno bil, če bi recimo dodatne centimetre nadgradil s praktičnostjo, z možnostjo pomikanja zadnje klopi in z namestitvijo dodatnih zložljivih sedežev v prtljažnik, kar je vse bolj običajno tudi pri takšnih velikih terencih.

Koleos svojo superiornost pred recimo kadjarjem kaže tudi z večjim dvolitrskim dizelskim motorjem namesto zgolj 1,6-litrskega. Seveda ne, ker bi to potreboval. Menjalnik pa je sploh največje presenečenje. Gre za Nissanov menjalnik CVT xtronic, ki pa je v nasprotju z vsemi drugimi tovrstnimi brezstopenjskimi oziroma neskončnostopenjskimi menjalniki v resnici tak, da se da z njim prav v redu shajati. Ima namreč dobro razvito elektronsko pamet, ki nekako simulira klasično prestavljanje, kaj lahko se zato pripeti, da morda celo ne boste niti ugotovili, da gre za CVT.

Ključni tehnični podatki:

- na testu renault koleos (4WD dCi 175 Energy intens x-tronic)

Mere:

- dolžina: 4,6 m

- medosna razdalja: 2,7 m

- obračalni krog: 12,1 m

- oddaljenost od tal: 21 cm

- prtljažnik: 565 l

- masa: 1.747 kg

Pogon:

- 2-litrski 4-valjni dizelski motor

- moč: 130 kW

- navor: 380 Nm

- samodejni CVT-menjalnik

- pogon na vsa štiri kolesa

- pnevmatike: 255/60 R18

- poraba: 7,2 l/100 km = 9 EUR/100km

- posoda za gorivo: 60 l

- doseg: 833 km

- izpusti CO2: 156g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 35.000 EUR

- stroški finančnega leasinga: 4.405 EUR/5 let

- stroški registracije: 8.049 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 993 EUR/5 let

- stroški goriva: 6.814 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 731 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 15.942 EUR

- stroški skupaj: 673 EUR/mesec

