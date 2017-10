Renault z novim malim križancem poleg capturja

Renaultov novi mali terenski križanec

5. oktober 2017 ob 12:54

Valladolid - MMC RTV SLO

Renault snuje še enega malega križanca, ki bo na prodaj ob capturju. Na trg bo prišel leta 2019.

Direktor Renaultove tovarne v španskem Valladolidu, Rafael Vazquez je za Automotive News Europe povedal, da bo proizvodnja novega terensko obarvanega modela potekala na isti proizvodni liniji, kjer že nastaja captur. Ob tem Vazquez ni želel razkriti podrobnosti o novincu, povedal je le, da bo sodil v B-segment tako kot captur.

Bo to grand captur?

Zelo verjetno je, da bo šlo za večjo različico capturja, imenovano grand captur, v skladu z načinom, s katerim pri Renaultu tržijo osnovno in večjo različico enoprostorskega modela scenic. Lani so pri Renaultu sporočili, da bodo v tovarno v Valladolidu vložili 600 milijonov evrov za proizvodnjo novega modela ter nove različice 1,5-litrskega turbodizelskega motorja, kar vključuje nov obrat za izdelavo aluminijastih blokov motorja.

Vazquez je povedal, da bodo namenili nekaj sredstev za razširitev proizvodne linije, pri čemer pa pričakuje, da bo letna proizvodnja ostala na ravni okoli 250.000 primerkov. S tem je nakazal, da bo novi model prevzel del capturjeve prodaje. V isti tovarni proizvajajo tudi električni mestni model twizy.

Po podatkih podjetja JATO Dynamics je bil captur v prvi polovici letošnjega leta s 112.586 primerki najbolje prodajan mali križanec. Zaradi novih modelov, ki so se pridružili Nissanovim in Renaultovim je ta razred zrasel in presegel milijon prodanih primerkov na leto.

Z novim modelom bo Renault sledil Oplu, ki v istem razredu prodaja modela mokka X in crossland X, letos pa na trg prihajajo tudi Citronënovi, Hyundaijevi in Kiini novinci v tem segmentu.

Martin Macarol