Reprezentant Dzjuba bo vodil voznike po ruskih cestah

Posodil glas navigacijskemu sistemu Yandex

7. avgust 2018 ob 09:04

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Artem Dzjuba, napadalec ruske nogometne reprezentance, je posodil glas priljubljenemu navigacijskemu sistemu Yandex.

Ruski reprezentant Djuzba, ki je svoji reprezentanci pomagal do četrtfinala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, je sklenil sodelovanje s podjetjem Yandex.Navigatior. Za storitev, ki jo uporablja več kot 16 milijonov uporabnikov na mesec, je posnel več kot 120 fraz.

"Tudi mi smo spremljali tekme na SP-ju in podpirali našo ekipo. Veseli nas, da se je Artem Dzjuba pojavil na Yandex.Navigatior," so zapisali pri podjetju. Nad sodelovanjem pa niso navdušeni samo v podjetju, ampak se tega, da jih bo Djuzba spremljal na cesti, veselijo tudi oboževalci. Ti so nogometaša zaradi dobrih predstav na prvenstvu skorajda povzdignili v narodnega heroja.

Pridružitev podjetju pa je komentiral tudi Dzjuba: "Odločil sem se, da vas podprem na cesti. Kamor koli boste potovali, bom z vami. No, moj glas bo z vami na Yandex.Navigator. Tega se zelo veselim."

Sa. J.