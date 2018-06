Restavracija na Trumpovo ogorčenje odslovila predsednikovo piarovko

Red Hen na udaru Trumpovih podpornikov

Donald Trump je napadel "umazano" restavracijo, ki je zaradi politike ameriškega predsednika odslovila njegovo predstavnico za javnost Sarah Huckabee Sanders.

"Red Hen bi se moral bolj osredotočiti na čiščenje svojih umazanih tend, vrat in oken (obupno potrebujejo pleskanje), ne pa da zavrnejo strežbo uglednemu človeku, kot je Sarah. Moje pravilo je bilo vedno – če je restavracija umazana od zunaj, je umazana tudi od znotraj," je tvitnil Trump.

Sandersova je predtem prek Twitterja sporočila, da jo je restavracija Red Hen v Lexingtonu v Virginiji v petek zvečer prosila, naj zapusti njihove prostore.

Ob njen zapis so se obregnili etični strokovnjaki, češ da je izjemno sporno, da je izkoristila uradni vladni račun za osebno obsodbo zasebnega podjetja.

"Sandersova je uporabila uradni vladni račun, da je iz osebnih razlogov obsodila zasebno podjetje. Napada lahko v svojem prostem času, a ne iz svojega uradnega položaja," je dejal Walter Shaub, ki je pod prejšnjim predsednikom Barackom Obamo (in za krajši čas tudi pod Trumpom) služil kot vodja etičnega urada.

Plaz negativnih ocen

Ker se je Trump na dogodek odzval šele čez tri dni, so se nekateri strokovnjaki spraševali, ali njegova tišina pomeni, da ni zadovoljen z delom Sandersove, za katero se že nekaj časa šušlja, da se ji stolček močno maje.

Sama odločitev restavracije Red Hen, da Sandersovo odslovi, je bila sicer deležna mešanih odzivov - medtem, ko so nekateri njihovo brezkompromisno načelnost pozdravljali, so se drugi spraševali, kje pri takem zapiranju vrat postaviti mejo in ali se s tem ne spuščajo na spolzek teren, ki spominja na čase rasne segregacije v ZDA.

Najbolj ogorčeni so, jasno, Trumpovi podporniki, ki so elektronski predal restavracije zasuli z groženjami, njeno spletno stran pa z negativnimi ocenami. Pred vihro ni varna niti restavracija istega imena v zvezni državi Connecticut.

Danes se je odzvala tudi lastnica Red Hena in pojasnila, da ima njena restavracija "določene standarde, za katere se mi zdi, da se jih mora držati, kot so iskrenost, sočutje in medsebojno sodelovanje". "Nisem velika ljubiteljica konfrontacij. Imam svoj posel in želim, da ta posel cveti. Zdi se, da smo v nekem trenutku naše demokracije, ko morajo ljudje sklepati neprijetne odločitve, da bi ostali zvesti svojim načelom," je povedala Stephanie Wilkins za Washington Post.

