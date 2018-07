Retrospektiva Christiana Diorja, ki je leta 1947 spremenil modo z "new lookom"

Razstava bo odprta od 2. februarja do 14. julija

3. julij 2018 ob 14:03

London - MMC RTV SLO, STA

V londonskem Muzeju Victoria & Albert za prihodnje leto, od 2. februarja do 14. julija, napovedujejo retrospektivo modnega oblikovalca Christiana Diorja –"največjo in najizčrpnejšo predstavitev hiše Dior v Veliki Britaniji".

Časovno bo razstava segala od leta 1947 dalje. Pod naslovom Christian Dior - oblikovalec bo predstavila zgodovino in vpliv enega najpomembnejših modnih oblikovalcev 20. stoletja, so zapisali v muzeju.

V Parizu rekordnih 708.000 obiskovalcev

V novo postavitev se podajajo po izjemno uspešno Diorjevi retrospektivi, ki je lani v pariškem Muzeju dekorativnih umetnosti v šestih mesecih med razstavne predmete pripeljala rekordnih 708.000 obiskovalcev. Za Muzej Victoria & Albert je ne bodo le spet postavili, temveč jo bodo zasnovali v nekoliko spremenjeni obliki.

Zaobjela bo 500 razstavnih predmetov: od modnih dodatkov in modnih skic do parfumov in oblačil, med drugim bo predstavljenih okoli 200 kreacij visoke mode. V muzeju kot enega od vrhuncev razstave poudarjajo Diorjevo obleko, ki jo je za svoj 21. rojstni dan nosila princesa Margareta in jo bo za to priložnost posodil Muzej mesta London.

Razstava bo slavila trajni vpliv hiše Dior

Kustosinja za tekstil v Muzeju Victoria & Albert Oriole Cullen je ob napovedi retrospektive pojasnila, da bo londonska razstava pripovedovala o pomenu Diorja in njegovih naslednikov. "Leta 1947 je Christian Dior spremenil modo s svojim 'new lookom', ki je poživil povojno pariško modno industrijo." Več kot 70 let po njeni ustanovitvi bo razstava slavila trajni vpliv hiše Dior, je dodala.

Dior - po izobrazbi diplomat

Christian Dior se je rodil leta 1905 v francoskem Granvillu. Študiral je diplomacijo, a leta 1931 začel za tednik Le Figaro Illustre risati skice modnih klobukov in oblek. Leta 1938 je postal sodelavec vodilnega pariškega kreatorja R. Piqueta, zatem pa leta 1942 odšel h kreatorju L. Lelongu. Leta 1947 se je osamosvojil in ustanovil svojo modno hišo in štiri leta pozneje uvedel blagovno znamko Dior.

Znan je postal z novo žensko modo, imenovano new look. Zgornji del obleke je bil krojen po telesu, ramena so bila okrogla, krilo, ki je segalo do sredine meč, pa se je svobodno širilo. Za nove obleke je oblikoval še barvno usklajene dodatke, med drugim eleganten klobuček, torbico in rokavice. V naslednjih desetletjih je vsako sezono svoji kolekciji dal novo linijo.

N. Š.