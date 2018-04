Revija People na čelo "čudovitih ljudi" tokrat postavila Pink

S Careyjem Hartom imata dva otroka

18. april 2018 ob 13:43

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Na naslovnico posebne izdaje revije People o "čudovitih ljudeh" so v uredništvu uvrstili popzvezdnico Pink, ki so jo označili za "vzor, ki pooseblja iskrenost in samozavest".

38-letni dobitnici grammyja na naslovnici družbo delata dva otroka, 15-mesečni Jamesom Moon in šestletna Willow Sage.

Posebna izdaja, ki bo na prodajne police prišla v petek, se je v preteklih letih imenovala "Najlepše ženske", letos pa so jo preimenovali, saj je urednik Jess Cagle dejal, da so želeli s tem bralcem sporočiti, "da izdaja ne predstavlja lepotnega izbora".

V reviji je poleg Pink omenjenih še 70 drugih zvezdnic in pet moških. Izbor predstavlja "čudovite ženske in nekaj moških vseh postav, konfekcijskih številk in barve polti, ki posedujejo čudovite osebnostne lastnosti - moč, humanost in občutek za umetnost".

Pink je znana po zelo energičnih nastopih, v 20-letni karieri pa se lahko pohvali s številnimi uspešnicami, kot so Get This Party Started, What About Us in Raise Your Glasses. A pri Peoplu so se namesto na njeno kariero usmerili na njeno starševsko vlogo. Dva otroka vzgaja z možem, motokrosistom Careyjem Hartom. "Pri starševstvu se mi zdi najtežje to, da nikoli ne moreš vnaprej vedeti, ali tvoja vzgoja deluje," je dejala.



Med zvezdniki, uvrščenimi v izdajo "čudovitih ljudi", so še igralka Megan Mullally, komičarka Issa Rae in tudi igralka Meghan Markle, ki se bo maja poročila z britanskim princem Harryjem. Prostor se je našel tudi za igralko Gal Gadot, teniško šampionko Sereno Williams in štiri igralke iz filma Črni panter. "Pet moških, ki se obnašajo čudovito", pa je po izboru revije People kanadski pevec Drake, glasbenik Lin-Manuel Miranda, voditelj pogovornih oddaj Jimmy Kimel, komik Kumail Nanjiani in umetnostni drsalec Adam Rippon.

