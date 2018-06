Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Ameriški predsednik Donald Trump ima na Twitterju 53 milijonov sledilcev. Foto: Reuters Med najvplivnejšimi se je znašla tudi korejska zasedba BTS. Foto: Reuters Sorodne novice Kanye West iskreno o depresiji: Stalno razmišljam o samomoru Dodaj v

Revija Time izbrala 25 največjih spletnih vplivnežev na svetu

Med njimi Trump in Kanye West

28. junij 2018 ob 21:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Revija Time je že četrtič zapored pripravila seznam 25 najvplivnejših ljudi na spletu, ki pa jih ni razvrstila od prvega do 25. mesta, temveč je seznam pustila neoštevilčen.

Med merili za uvrstitev so pri časopisu navedli njihov vpliv na družbene medije in njihovo splošno sposobnost za prenašanje novic.

Na seznam so se med drugim uvrstili Kylie Jenner, Kanye West, Rihanna, Busy Philipps in Matt Drudge, uvrstitev pa ni ušla tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki ima na Twitterju 53 milijonov sledilcev, omrežje pa pogosto uporablja za izražanje najrazličnejših mnenj.

Prav zanj so pri reviji Time napisali, da njegova nekonvencionalnost ustvarja ogromno naslovnic in zgolj veča njegovo bazo. "V preteklosti je posameznike že označil kot šibke in nesamozavestne, poleg tega pa Twitter neprestano uporablja tudi za vrsto najrazličnejših žaljivk."

Za Kanyeja Westa so zapisali, da ne glede na njegov značaj z 28 milijoni sledilcev na družbenih omrežjih še vedno ostaja trdno zacementiran v javnem življenju. Letos je namreč kar nekaj prahu dvignil z izjavo, da je "Donald Trump njegov brat", kar je vznemirilo številne oboževalce, objavo pa je pospremil s fotografijo kape s sloganom Naredimo Ameriko spet veliko.

Njegova žena Kim Kardashian se na letošnji seznam ni uvrstila, je pa to uspelo Kylie Jenner, za katero pravijo, da se je njen ogromen vpliv, "če ga kdo morebiti ni opazil že prej", zagotovo pokazal v času, ko je javnost ugibala, ali s partnerjem Travisom Scottom pričakujeta otroka ali ne. Ko je hčerko prvič pokazala svetu, je fotografija na Instagramu po številu všečkov presegla najbolj všečkano fotografijo – do takrat je bila na prestolu Beyonce s fotografijo naznanitve druge nosečnosti.

Na seznamu nabor najrazličnejših ljudi

Poleg njih so se na seznamu znašli še korejska popzasedba BTS, zvezdnika YouTuba Logan in Jake Paul – 23-letnika imata 33 milijonov naročnikov na kanalu YouTube, 27 milijonov sledilcev na Instagramu in 21 milijonov všečkov na Facebooku. Forbes Loganovo vrednost ocenjuje na 12,5 milijona dolarjev, Jakovo pa na 11,5 milijona dolarjev.

Na seznamu je tudi Rihanna – Time ob uvrstitvi na seznam navaja predvsem incident, ko je zapustila Snapchat in jim povzročila izgubo 800 milijonov dolarjev. Sledita Charlotte in Dave Willner, ki sta se javnosti predstavila v zadnjem času zaradi Trumpove sporne politike ločevanja družin na meji z Mehiko.

Z osmimi milijoni sledilcev na Instagramu si je mesto na seznamu zaslužila tudi Naomi Watanabe, pa tudi Daniel Baker in Joel Martinez, Sia Cooper, Roland Szabo – spomnimo, da mu je pred kratkim uspelo razdeliti svetovni splet s preprostim vprašanjem Yanny ali Laurel.

Sledijo še Eman Al Nafjan, Scott Rogowsky, aktivistke pod ključnikom #BabaeAko (sem ženska), Ryan (oziroma Ryan ToysReview) – 6-letni deček, ki že tri leta na YouTubu objavlja ocene najrazličnejših igrač (leta 2017 je bil njegov kanal v določenem trenutku najbolj gledan na celotnem YouTubu) –, pa tudi Shaun King, Tony Liu in Lindsey Schuyler, Matt Drudge, Q, Busy Philipps, Tyler Blevins, Lil Miquela, Ariel Martin ter Kayla Itsines.

Mesto so si prislužili tudi dijaki srednje šole v Parklandu na Floridi, ki so tragedijo izkoristili za močno promocijo regulacije orožja v ZDA.

P. B.