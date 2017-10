Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rezance skuhamo v kropu, jih odcedimo in zmešamo z bučno kremo. Foto: Pixabay Dodaj v

Rezanci z bučnicami in peteršiljem

Bučna semena prepražimo

11. oktober 2017 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 40 dag širokih jajčnih rezancev, 5 žlic oluščenih bučnih semen, šopek peteršilja, 5 dag rukole, strok česna, 7 dag parmezana, četrt žličke suhe limonine lupinice, olivno olje, 5 žlic bučnega olja, sol, poper.

Bučna semena popražimo v oplasteni ponvi. Peteršilj in rukolo oplaknemo, osušimo in nasekljamo. Parmezan naribamo, česen nasekljamo.

Bučna semena, peteršilj, rukolo, parmezan, česen, limonino lupinico, približno en deciliter olivnega olja in bučno olje damo v mešalnik ter vse skupaj dobro zmeljemo oziroma zmešamo. Če je krema pregosta, dodamo še malo olivnega olja. Začinimo s soljo in poprom. Rezance skuhamo v kropu, jih odcedimo in zmešamo z bučno kremo.