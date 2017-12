Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Vloga v filmskem muzikalu Zvezda je rojena je za 31-letno Lady Gaga prva glavna vloga pred filmsko kamero, za 42-letnega Bradlyja Cooperja pa je to režijski prvenec. Foto: EPA Zgodba govori o rockovskem glasbeniku, zasvojenem z alkoholom, ki se zaljubi v mlado žensko in ji pomaga pri pevski karieri ... Pevka se strmo vzpenja, sam pa vse bolj tone. Foto: IMDb Sorodne novice Lady Gaga napovedala začasno slovo od odrov Bradley Cooper za HBO pripravlja serijo o IS-ju

Režijski prvenec Bradleyja Cooperja: priredba klasičnega filmskega muzikala z Lady Gaga

V letu 2018 v kinih že četrta verzija muzikala Zvezda je rojena

26. december 2017 ob 19:14

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Romantično zgodbo Zvezda je rojena (A Star is Born) so prvič posneli davnega leta 1937 z Janet Gaynor in Fredricom Marchem.

Obstajata še dve različici, in sicer ena z Judy Garland in Jamesom Masonom v glavnih vlogah iz leta 1954 ter še različica z Barbro Streisand in Krisom Kristoffersonom iz leta 1976.

V naslednjem letu prihaja še ena priredba te filmske klasike, v kateri sta glavni vlogi odigrala Lady Gaga in Bradley Cooper. Za pevko je to prva glavna vloga pred filmsko kamero. Doslej je odigrala nekaj manjših vlog in nastopila v peti sezoni ameriške serije Ameriška grozljivka: Hotel.

Zamik premiere v ugodnejše obdobje

Sprva je bila premiera mišljena za mesec maj. Vendar filmski muzikal v nasprotju s prvotnimi napovedmi prihaja v kinematografe pet mesecev pozneje, kot je bilo načrtovano. Tako bo po napovedih filmskega studia Warner Bros v ameriških kinematografih na ogled 5. oktobra prihodnje leto.

Gre za odločitev, ki bi lahko ustvarjalcem povečala možnosti za osvojitev nagrade oskar, je zapisala revija Variety. V t. i. sezoni oskarjev, jeseni in pozimi, namreč filmski studii začnejo predvajati filme, s katerimi upajo na najbolj cenjeno filmsko nagrado na svetu, podelitev bo namreč februarja.

Roker, mlada pevka in maligani

Sodobna predelava muzikala, za katero je Cooper prvič sedel na režijski stolček, je že četrta priredba uspešnice o rockovskem glasbeniku, zasvojenem z alkoholom, ki se zaljubi v mlado žensko in ji pomaga pri pevski karieri. Medtem ko se pevka strmo vzpenja, sam vse bolj tone.

Napovednike za filmske muizkale iz leta 1937, 1954 in 1976 si lahko pogledate spodaj.

P. G.