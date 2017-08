Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Ribe očistimo, splaknemo pod tekočo vodo in jih damo v lonec z dobrim litrom in pol vode. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ribja juha s kislo smetano

Za ljubitelje morskih jedi

24. avgust 2017 ob 13:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 75 dag različnih rib, 3 stroki česna, timijan, lovorov list, sol, poper v zrnju, kis, popečene kruhove rezine, 2 dl kisle smetane, 2 dl vrele juhe, 1 žlička moke.

Ribe očistimo, splaknemo pod tekočo vodo in jih damo v lonec z dobrim litrom in pol vode. Dodamo česen, timijan, lovorov list, sol, poper in malo kisa.

Pristavimo, in ko se pokažejo znaki vrenja, plamen zmanjšamo in pri komaj opaznem vrenju kuhamo 30 minut. Juho precedimo, jo znova zavremo in prilijemo smetanov podmet, ki ga pripravimo iz kisle smetane, vrele juhe in moke.

Ribe ločimo od kosti, jih damo nazaj v juho in juho vlijemo na popečene kruhove rezine.