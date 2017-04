Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fileje polagamo na kuhinjski papir, da vpije maščobo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ribji file v parmezanovi srajčki

Harmonija ribe in parmezana

18. april 2017 ob 07:58

Sestavine: 80 dag manjših ribjih filejev, 10 dag parmezana, 2 jajci, 3 dag drobtin, 5 žlic moke, olivno olje ali maslo za cvrtje, 1 žlička naribane limonine lupinice, sol, poper.

Fileje oplaknemo in osušimo. Natremo jih s soljo in poprom. Parmezan naribamo, jajci razžvrkljamo. Parmezan zmešamo z drobtinami in limonino lupinico.

Fileje najprej povaljamo v moki, nato v jajcu in na koncu v mešanici parmezana in drobtin. Segrejemo olje ali maslo in fileje hitro ocvremo z obeh strani.

Polagamo jih na kuhinjski papir, da vpije maščobo.