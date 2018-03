Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gobe očistimo, pol jih narežemo na lističe, pol jih nasekljamo. Foto: EPA Dodaj v

Ribji fileji z gobami v pečici

Pečemo približno 15 minut

9. marec 2018 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 40 dag jurčkov, 4 ribji fileji (npr. lososa, osliča), limonin sok, 2 paradižnika, 10 dag parmezana, pol šopka bazilike, 2 stroka česna, olivno olje, sol, poper.

Gobe očistimo, pol jih narežemo na lističe, pol jih nasekljamo. Ribje fileje oplaknemo, osušimo in pokapamo z limoninim sokom. Nasekljane gobe zmešamo z nasekljanim paradižnikom, baziliko, stisnjenim česnom in naribanim parmezanom. Solimo, popramo in vmešamo nekaj žlic olja.

Na lističe narezane gobe stresemo v nepregorno posodo, nanje položimo ribje fileje, ki smo jih posolili, in jih obložimo s pripravljeno mešanico. Pečemo približno 15 minut, v pečici, ki smo jo ogreli na 220 stopinj.

T. K. B.