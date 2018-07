Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Robert Sotošek – Robbi (na fotografiji desno) je svojo glasbeno kariero začel v Sloveniji v devetdesetih, nato pa se je preselil v Švico, kjer je pritegnil pozornost agencije Music Service in postal njihov hišni didžej. Zadnja leta zime preživlja v Davosu, kjer vrti glasbo v znanem smučarskem resortu Bolgen Plaza. Foto: Ambrož Molan Domagoj Jakić – Yakka (na fotografiji desno) je na hrvaški house sceni znan kot eden najboljših didžejev in producentov tega žanra. V svoji karieri beleži niz odličnih setov v klubih po Hrvaški in regiji, ustvaril je uspešne remikse za hrvaške glasbenike (Ivana Kindl, Detour, Nipplepeople, Krankšvester ...) in sodeloval z glasbeniki kot so Barbara Tucker, Adrian Hour, Gary Caos in Angelo Ferreri. Pred kratkim je izdal tudi svoj debitantski samostojni album After Beach. Foto: Ambrož Molan Njuno ime je kombinacija angleščine in nemščine: rich (angl. bogat) in mond (nem. luna), v njunem jeziku torej polna luna. Foto: Ambrož Molan Videospot so snemali v Stari Baški na Krku, v Zagrebu in na letališču Cerklje ob Krki. Foto: YouTube Dodaj v

RICH-MOND: Če ciljaš na prodor v tujino, mora biti izgovarjava popolna

Slovensko-hrvaški duo z velikimi željami

20. julij 2018 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zgodba je stara: izkušena regionalna didžeja in producenta – en iz Slovenije, drug iz Hrvaške – združita moči. Nastane potencial za (poletno) uspešnico. Toda naveza RICH-MOND želi pokazati, da je z dobro skladbo mogoč tudi prodor zunaj regije.

RICH-MOND sestavljata Domagoj Jakić – Yakka iz Hrvaške in Robert Sotošek – Robbi iz Slovenije. Duo je nastal, ko je Robbi stopil v stik z Yakko na družbenem omrežju in mu predlagal, da bi sodelovala. Po izmenjavi idej sta pred letom dni začela ustvarjati debitantski singel. "Z Yakkom sva se na snemanje pripravljala več kot pol leta, nič se ni zgodilo od danes na jutri. Ko sva vstopila v studio, sva tako točno vedela, kaj morava narediti. Večjo težavo nama je predstavljala logistika: kako in kje posneti vokal, saj je pevka Victoria Američanka, ki živi v Miamiju. Nazadnje smo se odločili za snemanje vokala v Ameriki. Sicer pa sva z Yakkom na isti valovni dolžini, podobno razmišljava o glasbi, zato tu ni občutiti generacijskega prepada," je povedal Robbi.

Slovenski didžej je v prvi vrsti želel dokazati sebi in tudi drugim, da lahko v naših krajih nastane glasba, ki bo prepoznana na svetovni ravni. "Nacionalnost je pravzaprav irelevantna: tisto, kar šteje in pripomore k prodoru, je producentska podkovanost in podpora založbe. Menim, da je na področju nekdanje Jugoslavije veliko izjemnih glasbenikov, vendar vsa glasba ali ni dovolj dobra ali nima dovolj močne podpore založbe, da bi prodrla prek meja," je pojasnil Robbi.

Krčan je v elektronski glasbi vse od 90. let prejšnjega stoletja. In je v tem času pozorno spremljal dogajanje na svetovnem glasbenem prizorišču – predvsem fenomene, ki so izginili po izdaji prvega singla. "Menim, da se mnogo izvajalcev izgubi, ker mislijo, da bodo čez noč postali zvezde, potem pa se to ne zgodi. Celotna ekipa mora imeti zastavljen točno določen cilj; imeti mora vizijo, sicer hitro postaneš tako imenovani 'one hit wonder'. Res pa je tudi, da je pri obstanku ključnega pomena podpora založbe. Sam sem sprva načrtoval izpeljavo projekta brez založbe, vendar zdaj vidim, da je to danes še mnogo težje, kot je bilo nekoč. Če hočeš uspeti globalno, preprosto moraš imeti založbo, in to najboljšo," je povedal v smehu.

Ob tem pa je še dodal: "Menim, da velikost države oziroma tržišča pri prodoru ne igra pomembne vloge: ključna je prej omenjena vizija in podpora založbe, ki bo poskrbela, da skladba pride do ljudi." S skupnimi močmi sta ustvarila skladbo Touch the Night, pri kateri je sodelovala pevka iz Miamija Victoria Richard. "V Sloveniji in na Hrvaškem je seveda ogromno odličnih pevk, vendar z Yakkom meniva, da mora pevec vedno peti v maternem jeziku. Nekoč je bilo narečje moderno, smešno v dobrem pomenu besede, danes pa to ne gre. Če ciljaš na prodor v tujino, mora biti izgovarjava popolna, brezkompromisna," je poudaril Robbi.

Pri ustvarjanju skladbe pa je sodeloval tudi avstrijski producent Nikodem, znan po delu s Klangkarussllom in Felixom Jaehnom. Z zvokom pa se spogledujeta s skladbami, ki so jih v preteklosti ponudili Disclosure, Robin Shulz in Ofenbach.

