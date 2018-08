Richard Gere bo pri 69 znova postal očka

Otroka pričakuje s svojo tretjo ženo

8. avgust 2018 ob 16:00

Los Angeles

Slavni ameriški igralec Richard Gere, ki bo konec avgusta dopolnil 69 let, bo znova postal očka.

Richard Gere otroka pričakuje s 35-letno Alejandro Silvo, s katero sta se poročila letos aprila v Madridu. Po civilni poroki v Španiji, ki ji je sledila še zabava s prijatelji in sorodniki v New Yorku, je povedal: "Sem najsrečnejši človek na svetu. Le kako ne bi bil?"

Navdušenja nad igralcem ni skrivala niti Silva, ki je Gera označila za svojega junaka. "Bila sem izgubljena, srečanje z njim je dalo mojemu življenju smisel. Počutila sem se, kot da mi je nekdo ponudil roko in mi pokazal pravo pot," je povedal Silva v intervjuju za špansko revijo Hola.

Gere v zakon tretjič, Silva drugič

Gere in Silva sta se skupaj v javnosti prvič pojavila leta 2015, dve leti zatem, ko se je po 11 letih zakona razšel z igralko Carey Lowell. Gere, ki je goreč budist, in Carey Lowell sta se sicer uradno ločila šele leta 2016. Skupaj imata sina Homerja, ki je letos dopolnil 18 let.

Po poročanju Telegrapha bo to tudi drugi otrok za Silvo. 35-letnica, sicer hčerka nekdanjega podpredsednika nogometnega kluba Real Madrid Ignacia Silve, je bila pred Gerom poročena z Govindom Friedlandom, s katerim imata šestletnega sina Alberta.

Gere je bil pred Silvo in Lowellovo poročen s supermodelom Cindy Crawford. Gere in Crawfordova sta dolgo veljala za sanjski hollywoodski par, po štirih letih zakona sta se leta 1995 ločila.

Sa. J.