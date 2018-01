Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 43 glasov Ocenite to novico! Poročena sta! Foto: Reuters S sinovoma Valentinom in Matteom. Foto: Reuters Sorodne novice Donatella: "Serija o Gianniju temelji na nepravilnostih" Dodaj v

Ricky Martin dahnil usodni da Jwanu: "On je moj mož. On je moj moški."

Želita si še otrok

11. januar 2018 ob 08:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Neverjeten občutek. Ne morem ga več predstaviti kot svojega zaročenca. On je moj mož. On je moj moški," veselja ob skoku v zakonski jarem ni mogel skriti portoriški pevec Ricky Martin.

46-letni z grammyjem nagrajeni pevec se je na skrivaj poročil s 34-letnim švedsko-sirskim umetnikom Jwanom Yosefom. "Izmenjala sva zaobljube, prisegla sva si vse, podpisala sva papirje, predporočno pogodbo, vse ... Počutim se neverjetno," je Ricky razkril za E! News. Druge podrobnosti ni razkril, je pa napovedal veliko poporočno zabavo v naslednjih mesecih.

Ricky in Yosef sta se spoznala prek Instagrama, v zvezi pa sta od leta 2016, hitro pa sta se tudi zaročila, kar je novembra istega leta Ricky razkril v oddaji Ellen DeGeneres.

Skupaj skrbita za Rickyjeva devetletna sinova Mattea in Valentina. Latinozvezdnik je dolgo želel postati oče, čeprav je bil dolgo let v resni zvezi z mehiško televizijsko voditeljico Rebecco de Albo, mu je dvojčka nazadnje rodila nadomestna mati, katere identitete ni nikoli razkril.

Mladoporočenca želita razširiti družino: "Želiva še štiri pare dvojčkov. Želiva veliko družino." Ricky je dodal, da so moderna družina: "Moja otroka me povprašata kdaj o dveh očetih, odgovorim jima, da je to del moderne družine. Gre za čudovit občutek svobode."

Ricky kot igralec

Načrtovanju družine se bosta posvetila takoj, ko bo to mogoče, trenutno sta oba polna zaposlena. Ricky se je poleg uspešne pevske kariere preizkusil v igralskih vodah - nestrpno čaka na premiero kriminalne serije Versace: American Crime Story, v kateri nastopa tudi sam. Pripadla mu je vloga partnerja modnega oblikovalca Giannija Versaceja (igra ga venezuelski igralec Edgar Ramirez), Donatello Versace pa igra španska igralka Penelope Cruz. Premiera serije bo naslednji teden.

D. S.