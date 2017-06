Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jwan in Ricky se pripravljata na veliki dan. Foto: Reuters Ricky s sinovoma Valentinom in Matteom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ricky Martin se pripravlja na veliko poroko z Yosefom

Zaročila sta se novembra lani

29. junij 2017 ob 21:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Portoriški pevec Ricky Martin se pripravlja na enega največjih korakov v življenju - na vstop v zakonsko zvezo s švedsko-sirskim umetnikom Jwanom Yosefom.

Priprave na poroko že potekajo, je povedal 45-letni pevec, ki je zaroko s 33-letnim umetnikom oznanil novembra lani v oddaji Ellen DeGeneres.

Datum poroke še ni znan, bo pa ta zagotovo velika, je povedal pevec za E! News. Dodal je, da je organizacija poroke zelo zahtevna: "Vsi govorijo o poroki, a nihče ne govori o tem, kako zahtevno je načrtovanje. Nisem vedel, da je tako težko narediti dogodek, kot si ga želimo."

Znan je kraj poroke - potekala bo v njegovi domovini: "Vsekakor se želim poročiti v Portoriku, to se enostavno mora zgoditi."

Svatje bodo prišli z vseh koncev sveta, uživali bodo na poroki, ki bo navdušila vse: "Yosef prihaja iz Švedske, nekaj njegovih sorodnikov je iz Sirije, tako da bova naredila nekaj svetovnega."

Ricky kot igralec

Pevec je trenutno polno zaseden - zaseden je s snemanjem kriminalne serije Versace: American Crime Story, v kateri mu je pripadla vloga partnerja modnega oblikovalca Giannija Versaceja (igra ga venezuelski igralec Edgar Ramirez), Donatello Versace pa igra španska igralka Penelope Cruz. Serija naj bi se na malih zaslonih pojavila na začetku leta 2018.

Pevec pa ne zapostavlja niti pevske kariere, ravno nasprotno - turnejo All Inn je s stadionov in koncertnih dvoran po svetu prestavil v Las Vegas, v kompleksu Monte Carlo Resort and Casino nastopa vse od aprila, trajala pa bo vse do septembra. Na njej obiskovalce navdušuje z uspešnicami, kot so Livin' la Vida Loca, This is Good, Shake Your Bon Bon, It's Alright, La Bomba, She Bangs, Maria ...

V Las Vegasu Rickyja spremljata tudi njegova osem let stara sinova Valentino in Matteo. Latinozvezdnik je dolgo želel postati oče, čeprav je bil dolgo vrsto let v resni zvezi z mehiško televizijsko voditeljico Rebecco de Albo, mu je dvojčka nazadnje rodila nadomestna mati, katere identitete ni razkril.

D. S.