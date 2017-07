Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jameel in Rihanna naj bi se dobivala že nekaj mesecev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rihanna v zvezi s savdskim milijarderjem

Z raperja na poslovneža

7. julij 2017 ob 08:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Rihanna je našla novo ljubezen, se pa je zaradi izbire svojega ljubimca znašla tudi na udaru kritikov. Barbadoška pevka se namreč že nekaj mesecev dobiva s savdskim poslovnežem Hassanom Jameelom, zato ji nekateri očitajo, da paktira s predstavnikom države, znane po kršitvah človekovih pravic in kjer ženske niti voziti ne smejo.

29-letno Rihanno in 29-letnega Jameela so paparaci prvič ujeli skupaj konec prejšnjega mesca na Ibizi, kjer sta se v bazenu njene vile predajala strastem. Kot je za revijo Us Weekly povedal dobro obveščeni vir, se par dobiva že nekaj mesecev.

Čeprav so mediji sprva poročali, da naj bi šlo celo za člana savdske kraljeve družine, Jameel z dinastijo Al Saud nima kaj dosti skupnega. Postavni mladenič je podpredsednik družinskega podjetja Abdul Latif Jameel, enega največjih na svetu, ki je med drugim ekskluzivni prodajalec toyot v Savdski Arabiji in v več drugih bližnjevzhodnih državah. V lasti imajo tudi nogometno ligo s 14 ekipami, imenovano - kakopak - Liga Jameel.

Po navedbah poslovne revije Forbes je družina težka okoli milijardo in pol ameriških dolarjev - je pa res, da tudi Rihanna s svojimi 230 milijoni ni ravno uboga pepelka.

Jameel je tudi predsednik dobrodelne organizacije podjetja, ki se posveča programom za "družbeni, kulturni, izobraževalni in gospodarski razvoj posameznikov in skupnosti na Bližnjem vzhodu". Eden od ciljev organizacije je zmanjšati revščino ter s pomočjo tehnologije oskrbeti skupnosti s hrano in vodo.

Bil v zvezi z Naomi

Pred Rihanno je bil Jameel lani krajši čas v zvezi z Naomi Campbell.

Pevka je bila pred leti v turbulentni zvezi z r'n'b zvezdnikom Chrisom Brownom, ki jo je leta 2009 pred podelitvijo grammyjev pretepel, a sta po razhodu leta 2012 vseeno ponovno za kratek čas pristala skupaj. Krajše zveze je imela še z igralcem bejzbola Mattom Kempom in raperjem Travisom Scottom, bežno romanco je imela tudi z Leonardom DiCapriom. V zadnjem času se je precej pisalo o njeni nestalni zvezi s kanadskim raperjem Drakom, ki je pevki javno izpovedal ljubezen, a ga je ona po nekaj mesecih pustila.

Ve pa, kaj ji je na moških všeč. "Vzburjajo me kultivirani moški. Niti ene diplome ni treba, da imajo, morajo pa govoriti še kak jezik več in vedeti stvar ali dve o drugih koncih sveta, zgodovini, umetnikih ali glasbenikih. Rada imam, da me učijo," je povedala pevka leta 2015 v intervjuju za New York Times.

Plaz kritik

Ko je pred dnevi prišlo na dan, da se je zbližala s savdskim poslovnežem, se je del javnosti odzval precej negativno. Komentatorji na družabnih omrežjih so izpostavljali njegovo poreklo in številne madeže, ki kazijo podobo Savdske Arabije, kjer ženske praktično nimajo pravic, prešuštnike pa kaznujejo s smrtjo. Jameel je tako postal prikladna tarča vseh zamer, ki jih socialno in politično zavedna javnost goji do Savdske Arabije.

Stvari so šle celo tako daleč, da je Independent objavil dolg članek z naslovom "Rihannin novi fant je iz Savdske Arabije, a zaradi tega še ni seksist". "Ko smo mislili, da je Jameel španski nogometaš, smo mu ploskali; ko pa smo izvedeli, da se Rihanna dobiva z moškim z Bližnjega vzhoda - Arabcem, celo - smo jo obsojali in insinuirali, da Arabci ne znajo spoštovati žensk, samo Zahodnjaki jih. Kot Britanka bližnjevzhodnega porekla se mi zdi tak odnos tako utrujajoč kot me tudi spravlja v nemoč. Morda je vredno spomniti, da sta v Veliki Britaniji vsak teden ubiti dve ženski s strani aktualnega ali nekdanjega partnerja," je v britanskem časniku zapisala novinarka Sirin Kale.

K. S.