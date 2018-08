Rimac s penino v Kalifornijo

Rimac Automobili

20. avgust 2018 ob 08:41

Monterrey - MMC RTV SLO

Hrvaški Rimac, ki je v nekaj letih postal eno vodilnih imen v svetu električnih avtomobilov, je za prvi nastop svojega novega modela na zahodni obali Združenih držav Amerike pripravil njegovo posebno kalifornijsko različico.

Rimac je marca v Ženevi znova presenetil svet s svojim drugim hiperšportnim avtomobilom, imenovanim C_Two. Gre za popolnoma električno vozilo, ki razvije kar 1.407 kilovatov (1.914 KM) in 2.300 Nm navora. To mu omogoča, da se izstreli od 0 do 100 kilometrov na uro v manj kot dveh sekundah in doseže končno hitrost 412 kilometrov na uro. Opremljeno je s tekočinsko hlajenim baterijskim sklopom z zmogljivostjo 120 kilovatnih ur, ki mu zagotavlja do 650 kilometrov dosega z enim polnjenjem.

A to niso vse njegove vrline. Pohvali se lahko tudi s sistemom nadzora vektorjev navora in popolnoma prilagodljivim štirikolesnim pogonom. Poleg tega bo po zaslugi osmih kamer, šestih radarjev, enega ali dveh lidarjev ter 12-ultrazvočnim tipalom med drugim omogočal tudi avtonomno vožnjo četrte stopnje.

Za prvi nastop modela C_Two na zahodni obali pa Hrvatje zanj pripravili posebno svetlomodro barvo in nova petkraka platišča. A tudi to ni vse. Poleg novega usnjenega oblazinjenja kalifornijsko različico električnega hiperšportnika odlikuje tudi razkošen prtljažnik, ki gosti dve šestlitrski steklenici šampanjca in kristalne kozarce.

Pompozen nastop čez lužo

Rimac je avtomobil, ki ga bo izdelal v 150 primerkih in zanj zahteval najmanj 2,1 milijona dolarjev (1,8 milijona evrov), čez lužo najprej razstavil v avtomobilskem muzeju Petersen v Los Angelesu. Med prireditvijo Monterey Car Week bo na svojem posestvu organiziral zasebne predstavitve, konec tega tedna pa se bo pridružil dogodkoma The Quail in Exotics on Cannery Row, kjer je vsako leto mogoče videti najekskluzivnejše avtomobile z vsega sveta.

Martin Macarol