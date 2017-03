Poudarki Rimac v Ženevi z izboljšanim concept_one

Concept_one po novem namesto 1.088 zmore 1224 "konjev". Foto: Rimac

Rimac v Ženevi z nadgrajenim električnim hiperšportnikom

12. marec 2017 ob 12:38

Ženeva - MMC RTV SLO

Hrvaški Rimac, ki je lani v Ženevi predstavil serijsko različico svojega električnega super avtomobila, je letos na kraj zločina pripeljal njegovo nadgrajeno izvedbo.

Svet električnih avtomobilov se razvija z bliskovito hitrostjo. Odkar je Rimac leta 2011 razkril model concept_one so številni modeli zelo napredovali. Zato je Hrvaški proizvajalec, ki se je v nekaj letih iz garažnega projekta razvil v podjetje z 260 zaposlenimi, letos v Ženevi predstavil številne izboljšave.

Do zdaj je concept_one s štirimi elektromotorji zmogel spoštovanja 800 kilovatov (1088 KM) in 1.600 Nm največjega navora. To mu je ob nezanemarljivi masi 1.850 kilogramov omogočalo pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 2,6 sekunde ter končno hitrost 355 kilometrov na uro.

Večja baterija in dodatnih 100 kilovatov

Hrvatje pa so zdaj baterijo z zmogljivostjo 82 kilovatnih ur nadomestili z močnejšo, ki zmore 90 kilovatnih ur energije. S tem so uspeli povečati moč na 900 kilovatov (1.224 KM), kar kljub dodatnim 50 kilogramov zagotavlja še boljše zmogljivosti. Tako dvosedežnik po novem doseže stotico v 2,5 sekunde, do 200 kilometrov na uro potrebuje okroglih šest sekund (0,2 s manj kot prej), do 300 kilometrov na uro pa okroglih 14 (0,2 s manj kot prej). Z zmogljivejšo baterijo se je povečal tudi doseg z enim polnjenjem, ki namesto 330 znaša 349 kilometrov.

Poleg tehničnih izboljšav pa je Rimac pod ženevskimi žarometi predstavil tudi širitev svoje prodajne mreže. Čez lužo bo za prodajo skrbelo podjetje new yorško podjetje Manhattan Motorcars, kjer si je mogoče omisliti tudi porscheje, lamborghinije in bugattije, v Evropi bo to nemški PACE, ki med drugim trži znamko Koenigsegg, na Bližnjem vzhodu pa ga bo predstavljal Alzarooni Group.

Martin Macarol