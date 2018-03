Rimac v Ženevi znova presenetil ves svet

Rimac C_two

7. marec 2018 ob 15:03

Ženeva - MMC RTV SLO

Hrvaški Rimac je znova presenetil svet z avtomobilom z izjemnimi tehničnimi lastnostmi. Njegov novi električni hiperšportnik zmore skoraj dva tisoč konjev in do stotice potrebuje manj kot dve sekundi.

Hrvaško podjetje Rimac Automobili je na avtomobilskem salonu v Ženevi razkrilo avtomobil z oznako C_Two, ki je še veliko zmogljivejši od svojega predhodnika concept_one, ki prav tako ni od muh.

Električni motorji novega modela razvijejo 1.407 kilovatov (1914 KM) in 2.030 Nm navora. To mu omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 1,97 sekunde. Do hitrosti 300 kilometrov na uro potrebuje le 11,8 sekunde, končna hitrost pa znaša 412 kilometrov na uro.

Popolna prilagodljivost

Tako kot predhodni model ima tudi novinec vgrajene štiri elektromotorje, prenosu na vsa štiri kolesa pa sta namenjena enostopenjska menjalnika spredaj in dvostopenjska zadaj. Za idealno razmerje moči na posameznem kolesu skrbi sistem upravljanja vektorjev navora, ki omogoča popolno prilagajanje željam in potrebam voznika.

Avtomobil je opremljen z baterijskim sklopom z zmogljivostjo 120 kWh, ki po ciklu NEDC z enim polnjenjem zagotavlja 650 kilometrov dosega.

Tu pa je tudi kopica kamer, radarskih in lidarskih tipal ter izjemno natančen sistem GPS, ki omogoča avtonomno vožnjo četrte stopnje.

Med tehničnimi sladkorčki velja omeniti še sistem za prepoznavanje obraza, ki deluje s pomočjo kamer in omogoča odklepanje in zagon avtomobila brez ključa.

Martin Macarol