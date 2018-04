Rimac že razprodal hiperšportnik C_two

9. april 2018 ob 07:19

Hrvaški Rimac naj bi že našel kupce za vseh 150 primerkov električnega hiperšportnika C_two, ki ga je predstavil na avtomobilskem salonu v Ženevi. Poleg 1,7 milijona evrov, kolikor stane osnovi model, naj bi ti petičneži v povprečju odšteli še pol milijona evrov za dodatno opremo.

Hrvaško podjetje Rimac Automobili je v Ženevi predstavilo avtomobil, ki s pomočjo štirih elektromotorjev razvije 1.407 kilovatov (1.914 KM) in 2.300 Nm navora ter doseže končno hitrost 412 kilometrov na uro. Do stotice potrebuje manj kot dve sekundi, baterija pa mu zagotavlja 650 kilometrov dosega. Gre za avtomobil, ki bo nared šele čez nekaj let, najverjetneje leta 2020. Izdelali jih bodo 150, a vsi so že prodani.

Pol milijona za dodatke

Rimac je torej že našel 150 bogatih navdušencev, ki so pripravljeni za avtomobil odšteti najmanj 2,1 milijona dolarjev (1,68 milijona evrov). Takšna je namreč cena osnovnega modela C_two. A kot je za Autocar povedal vodja prodaje pri Rimacu, Krešo Ćorić, je teh 150 kupcev v povprečju porabilo že 615 tisoč dolarjev (500 tisoč evrov) za dodatno opremo, kar pomeni, da so ali bodo za avtomobil odšteli približno 2,16 milijona evrov.

Lahko bo vozil sam

Za vrtoglavi znesek bo teh nekaj srečnežev dobilo res izjemen avtomobil, ki ni le hiter, temveč ponuja tudi vrhunsko tehnologijo. Zahvaljujoč osmim kameram, šestim radarjem, enemu ali dvema lidarjema ter 12 ultrazvočnim tipalom bo le-ta namreč med drugim omogoča tudi avtonomno vožnjo četrte stopnje. Tako se bodo lahko poponoma spočiti pripeljali do dirkališča, tam lovili najboljši čas in se nato popolnoma sproščeno odpeljali domov.

Martin Macarol