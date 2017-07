Ringo na 77. rojstni dan napovedal nov album – na njem tudi Paul McCartney

Letošnje praznovanje se je odvilo na ulicah Hollywooda

8. julij 2017 ob 13:43

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Nekdanji bobnar Beatlov Ringo Starr je včeraj praznoval 77. rojstni dan in hkrati napovedal nov album, na katerem bo tudi Paul McCartney.

Starrov 19. samostojni album z naslovom Give More Love bo na prodajnih policah 15. septembra, pri nastajanju dveh pesmi pa je sodeloval tudi njegov nekdanji kolega Paul McCartney. Gre za pesmi We're on the Road Again in Show Me the Way, ki je posvečena Starrovi ženi Barbari Bach.

"Še vedno sva prijatelja," je o odnosu z McCartneyjem povedal Starr. "Veliko je na poti, ima svoje življenje. Tudi sam sem veliko naokrog in veliko snemam. Slučajno je bil v mestu in sem ga poklical ter mu rekel, da imam pesem, pri kateri bi lahko sodelovala."

Starr je McCartneyja označil za najbolj melodičnega bas kitarista na svetu in povedal, da obožuje njegovo igranje.

Praznovanje in aktivizem

Starr svoj rojstni dan vsako leto zaznamuje z javnim praznovanjem, s katerim želi širiti svoje sporočilo o miru in ljubezni. Včeraj se je množica ob tej priložnosti zbrala na vročih ulicah Hollywooda. Na odru so poleg slavljenca nastopili tudi gostje, med njimi znani kitarist Joe Walsh, ki je Starrov svak, in režiser kultne ameriške serije Twin Peaks David Lynch.

"V svetu je veliko težav, nasilja in pomanjkanja, veliko ljudi nima niti dostopa do pitne vode," je izjavil Starr. "Sem velik podpornik projekta Water Aid, ker menim, da bi vsaj vodo morali imeti vsi."

M. Z.