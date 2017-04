Rita Ora: Ponosna in vesela sem, da sem normalna

14. april 2017 ob 17:59

Glasbenica Rita Ora je v nedavnem intervjuju spregovorila o tem, kako zelo pomembno je, da se ženske dobro počutijo v svoji koži.

Poudarila je, da je imela v preteklosti močne dvome ter ji njeno telo ni bilo všeč, a zdaj je na "svoje obline zelo ponosna." Svoje telo je sprejela šele takrat, ko je ugotovila, da je bolj pomembno, da se počuti močno, kot pa da se počuti suho.

"Imam močna stegna. Nosim kavbojke številka 36 in to je povsem normalna in povprečna velikost," je 26-letnica dejala za revijo Shape. "Ponosna sem na to, da sem normalna."

"Ne bom lagala in rekla, da sem bila s svojim telesom zadovoljna že od nekdaj," je dodala. "Nekoč sem bila tisto dekle, ki je šlo skoraj vedno po koncertu ven s člani benda. Ampak tega ne moreš početi v nedogled, tako da sem začela pogrešati dobro počutje."

"S športom se nisem začela ukvarjati, ker bi želela shujšati. Enostavno sem se želela počutiti bolje." Ženske se morajo zavedati, da sploh ni pomembno, koliko tehtajo, je še izpostavila. "Bolj pomembno je, da so močne in zdrave."

Zase pravi, da dobro počutje doseže s preživljanjem prostega časa v telovadnici. "Sama se ukvarjam predvsem s krožnimi treningi, ki trajajo uro ali dve. Odvisno, koliko časa imam." Osredotoča se predvsem na mišice na nogah in zadnjici, temu pa dodaja še vaje za zvišanje srčnega utripa.

"Ni vedno lahko. Ne zbudim se vedno tako motivirana. Ko potrebujem dodatno motivacijo, si ogledam kakšno fotografijo Jennifer Lopez in Kate Beckingsale, ki izgledata čudovito," je zaključila.

