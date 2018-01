Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Korenje operemo, ostrgamo in narežemo na kolesca. Foto: BoBo Dodaj v

Riž s korenjem in karijem

Jed postrežemo potreseno s peteršiljem

19. januar 2018 ob 13:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 22 dag polnozrnatega riža, 80 dag korenja, čebula, olje, 2 žlički karija, 3 dl zelenjavne jušne osnove, 1 dl smetane za kuhanje ali kisle smetane, peteršilj, sol, poper.

Riž skuhamo v osoljenem kropu. Korenje operemo, ostrgamo in narežemo na kolesca. Čebulo olupimo in nasekljamo. V kozici segrejemo malo olja, dodamo čebulo in korenje ter pražimo nekaj minut. Ves čas mešamo. posolimo, popopramo in potresemo s karijem.

Še na kratko popražimo in prilijemo vročo jušno osnovo. Dušimo toliko časa, da se korenje zmehča. Vmešamo smetano in odcejen riž. Potresemo s peteršiljem in postrežemo.