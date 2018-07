Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Avokado olupimo, izdolbemo in narežemo na kocke. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Riževa solata z avokadom

Dober tek!

2. julij 2018 ob 12:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag dolgozrnatega riža, 20 dag mocarele, 1 gomolj koromača, 1 avokado, olivno olje, pol šopka drobnjaka, 1 limona, sol, poper.

Riž skuhamo v osoljenem kropu, ga odcedimo in zabelimo z žličko olivnega olja. Koromač očistimo, operemo in narežemo. Avokado olupimo, izdolbemo in narežemo na kocke.

Limono ožmemo, mocarelo odcedimo in narežemo. Koromač in avokado zmešamo z rižem. Dodamo mocarelo, pokapamo z limoninim sokom ter začinimo s soljo in poprom. Potresemo z nasekljanim drobnjakom, zmešamo in postrežemo.