Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Rižu v solati dodamo okusnega lososa in avokado. Dober tek! Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Riževa solata z dimljenim lososom

Solati dodamo tudi avokado in mocarelo

30. januar 2018 ob 12:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag riža, 20 dag dimljenega lososa, 20 dag mocarele, 1 avokado, 1 limona, 2 mladi čebulici, pol šopka peteršilja, olivno olje, sol, poper.

Riž skuhamo v osoljenem kropu, ga prelijemo z mrzlo vodo, odcedimo in ohladimo. Avokado prerežemo, odstranimo koščico in lupino ter avokadovo meso narežemo na kocke. Limono ožamemo in pokapamo avokado.

Mlade čebulice narežemo na kolesca, lososa na trakove. Ohlajen riž zmešamo z avokadom, čebulico, lososom in narezano mocarelo. Pokapamo z dvema žlicama olja, solimo, popramo in potresemo z nasekljanim peteršiljem.

Zmešamo in postrežemo.