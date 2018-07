Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Rižota - preprosta, a okusna jed. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Rižota z rukolo in penino

Penina in vino okusna tudi z rižoto

3. julij 2018 ob 10:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 žlice olja, pol manjše čebule, 2 skodelici riža, 3 dl penine ali suhega belega vina, 1 l vroče juhe, sol, poper, pest grobo narezane rukole, 1 žlica masla.

V kozici na olju prepražimo čebulo, da postekleni. Vsujemo riž in ga približno 2 minuti mešamo.

Prilijemo polovico penine ali vina in mešamo, dokler ga riž ne posrka. Prilijemo preostalo vino in še vedno mešamo, dokler se ne osuši. Nato dodamo vročo juho, dosolimo in popramo, premešamo, nato posodo pokrijemo. Rižoto dušimo nad šibkim ognjem okoli 25 minut. 5 minut pred koncem kuhanja primešamo rukolo in mešamo, da se rižota ne bi prismodila. Ko jo odstavimo, dodamo maslo in takoj postrežemo.