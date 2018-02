Robbie Williams: Bolezen, ki je v moji glavi, me poskuša ubiti

28. februar 2018 ob 17:22

Priljubljeni glasbenik Robbie Williams je razkril, da ima "bolezen, ki je v njegovi glavi in ga poskuša ubiti", s tem je priznal, da se spoprijema z depresijo.

44-letni Britanec pravi, da je bil že večkrat zelo blizu smrti. Trenutno je na turneji po Avstraliji in tam je dejal, da ga je vedno, ko ostane sam, strah za lastno življenje. "Imam bolezen, proti kateri se moram ves čas boriti."

Pojasnjuje, da ga včasih popolnoma prevzame tudi na pozitiven način in je orodje, ki ga potrebuje, da gre na oder. "Včasih je vse čudovito. A večino časa sem samo človek, ki se poskuša spoprijemati z vsem negativnim." O tej temi je spregovoril po tem, ko so ga v intervjuju vprašali, kako je nanj vplivala smrt glasbenika Georgea Michaela, ki se je poslovil decembra 2016 - prisilila ga je v to, da resno premisli o svojem življenju, za katerega je dejal, da je zelo podobno Michaelovemu. "Spoprijemala sva se z zelo podobnimi stvarmi in želim si, da bi bil tukaj. Pogrešam ga."

Williams je pri devetnajstih prvič ugotovil, da ima težave. Nekaj let po tem se je soočil z odvisnostjo od alkohola in se ozdravil, a je vseeno večkrat padel nazaj v vrtinec - potem se je, star 33 let, prijavil na kliniko za zdravljenje odvisnosti in takrat povedal, da je bil "zgolj 24 ur stran od smrti". Poleg tega je imel težave tudi z anksioznostjo, telesno težo in strahom pred nastopanjem.

Pred nekaj meseci je za The Sun pojasnil, da je septembra sedem dni preživel na oddelku za intenzivno nego, saj je zdravniško osebje na možganih našlo nepravilnosti, ki so bile videti kot kri. Zaradi tega je moral odpovedati tudi več koncertov. "Takrat sem se res ustrašil, čeprav sem se tudi v preteklosti spoprijemal s težkimi stvarmi - a takrat sem bil star 23, 27 in 32. Ko si na tem planetu več kot 40 let, pa ugotoviš, da - tudi če imaš vse, kar imam jaz - nisi neuničljiv. Zato zdaj veliko bolj pazim nase."

