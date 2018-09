Robbie Williams in Ayda Field s pomočjo nadomestne matere povečala svojo družino

Tretji otrok slavnega para

7. september 2018 ob 17:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Robbie Williams in Ayda Field sta prek družbenih omrežij presenetila z novico, da se je njuni družini pridružila nova članica. Mala Coco je na svet prijokala s pomočjo nadomestne matere.

Ayda Field, ki je skupaj z možem Robbiejem Williamsom ena izmed članov žirije na britanskem X Factorju, je veselo novico objavila na družbenem omrežju Instagram, kjer je pod fotografijo rok vseh petih družinskih članov zapisala: "Z veseljem vam sporočamo, da imamo deklico. Dobrodošla v svet Colette (Coco) Josephine Williams."

"Pot do sem je bila zelo dolga in težka, zato smo novico držali zase," je pojasnila ameriška igralka. "Družina obstaja v različnih oblikah in to malo deklico, ki je biološko najina, je nosila neverjetna nadomestna mati, kateri bova hvaležna za vedno," je še dodala.

Zapisala je tudi, da je dejstvo, da živimo v svetu, v katerem je kaj takega mogoče, pravi blagoslov. Podrobnosti o tem, zakaj sta se odločila za takšno potezo, 39-letna igralka in 44-letni pevec nista razkrila.

Robbie in Ayda, ki sta se poročila leta 2010, sicer že imata dva otroka – Theodora Rose se je rodila 2012, dve leti pozneje pa se je družini pridružil še Charlton Valentine.

View this post on Instagram A post shared by Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams) on Sep 6, 2018 at 11:46pm PDT

M. Z.