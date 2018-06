Robbie Williams zaradi sredinca ob 48 evrov

Pevec geste še ni komentiral

16. junij 2018 ob 11:46

Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Britanski pevec Robbie Williams bo zaradi sredinca, ki ga je pokazal na četrtkovem slovesnem odprtju svetovnega prvenstva v nogometu v Moskvi, moral plačati kazen 42 funtov (oziroma 48 evrov).

44-letni britanski pevec je po poročanju britanskega tabloida The Sun s to potezo kršil ruski zakon iz leta 2014, ki na javnih dogodkih prepoveduje nedostojno obnašanje.

V javnosti so zaokrožile številne razlage njegove neprimerne geste na slovesnem odprtju. Najbolj verjetno je, da je sredinec namenil svojim kritikom, ki so ga javno napadli, da se je "prodal" ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in za lepe denarce nastopil na odprtju prvenstva.

Po drugi strani je Williams v preteklosti podprl gibanje LGBT, ki si prizadeva za enakovredne pravice lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb, Rusija pa velja za nekakšno "teptalko" njihovih pravic.

Eden izmed soustvarjalcev slovesnosti ob odprtju Ilja Averbuh je poskušal omiliti potezo Williamsa z besedami, da poteza s sredincem ni bila mišljena kot žalitev Rusije. "Williams ne bi užalili naše države s to gesto," je dejal Averbuh.

Williams je usodni "spodrsljaj" naredil po koncu 15-minutnega glasbenega šova, ki ga je pripravil na stadionu Lužniki pred prvo tekmo svetovnega prvenstva, kjer je Rusija nadigrala Savdsko Arabijo s 5:0. "Ne morem si sploh zamisliti, kaj je Robbie Williams želel poudariti s to gesto," je dejal Averbuh in dodal: "Kot koreograf mu te geste nisem predlagal."

Robbie Williams giving the finger to billions of people on live TV #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/GScBsBpOuM — 9GAG Football ⚽ (@9GAGFootball) June 14, 2018

K. K.