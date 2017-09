Robert Lešnik in masaža z vročimi kamni

Prebili smo prve kilometre v prenovljenem mercedesu razreda S. Vrteli smo njegov volan in uživali smo na zadnjem desnem sedežu.

Kot vozniki smo v praksi spoznali, kaj pomeni nadgradnja klasičnih motorjev z majhnimi elektromotorji, katerih namen je delati bencinske in dizelske motorje učinkovitejše in tako čistejše. Naj spomnimo, da je Mercedes-Benz v zadnjih letih ogromno razvojnega denarja vložil v razvoj motorjev z notranjim zgorevanjem, tako bencinskih kot tudi dizelskih motorjev. Ti so torej dobili elektromotorje za čistejši zagon motorja, za izrazitejšo rekuperacijo zavorne energije in za boljše pospeške. Tej elektrifikaciji seveda pravimo tudi hibridizacija, pri čemer seveda ne gre za to, da bi elektromotorji opravljali vlogo glavnega pogona, (to bo na voljo v plug-in hybridni različici), naloga elektromotorjev je delati bencinske in dizelske motorje učinkovitejše in s tem čistejše.

Ob tem naj dodamo, da so v zadnjih letih z intenzivnim razvojem dosegli, da so bencinski in dizelski motorji postali z vidika emisij zelo podobni, po novem imajo tudi oboji filtre trdih delcev, in celo po porabi goriva so samo še kakšna pol litra narazen. Kot pa smo lahko razumeli predsednika Daimlerja Dieterja Zetcheja na pravkar zaključenem salonu v Frankfurtu, je bil to zadnji veliki vložek v razvoj dizelskih motorjev - v razvoj električnih pogonov bodo namreč v prihodnjih letih namenili 4 miliarde evrov, in vzeli so ga iz dizelske malhe.

Večina se vozi na zadnjem desnem sedežu

A presedimo se raje na zadnji desni seđež, saj razred S je bil zgrajen okoli njega. Večina se namreč vozi zadaj, kot pravi naš rojak Robert Lešnik, direktor Mercedes-Benozvega zunanjega oblikovanja, je to oaza dobrega počutja, v katero se lastniki teh dragih avtov zaprejo recimo v mestni gneči ali pa na dolgih vožnjah. In tam delajo ali pa zgolj uživajo zleknjeni v fotelju s podaljšanim nožnim delom - medtem pa si nudijo recimo masažo z vročimi kamni. Poročamo, da resnično prija…

Kako prijetno je v teh zadnjih foteljih, je seveda odvisno od dolžine, S je namreč lahko dolg od 5,2 pa do šest metrov in pol pri najdaljši Maybachovi verziji. Mi seveda menimo, da najkrajša verzija ni prav smiselna, da pa je bil razred S globalno najbolje prodajana limuzina najvišjega razreda pa zasluge gredo tudi Lešnikovi obliki, ki skriva kar precej profesionalnih trikov. Takšnih, ki jih brez razlage ne moremo doumeti, a psihološko močno učinkujejo.

Na primer, če nam ne bi Lešnik razložil, ne bi vedeli, da je razred S tako prestižno bahav še zlasti zaradi takimenovane “cab backward” karoserije, torej nazaj pomaknjene kabine oziroma nenavadno dolgim odmikom kabine od prednjih koles. Tudi tega, da so žarometi zdaj višji, ne opazite, a je razred S s tem drobnim popravkom dobil še bolj prestižen, še bolj samozavesten obraz.

S prenovo je Lešnik tudi oblikovno ločil Mercedesove limuzine - po novem se ločijo po številu LED trakov v žarometih, S jih ima tri, E dva, C pa zgolj enega. Pa tudi, da so zadnje luči prav tako nove, ne opazite na prvi pogled, a takoimenovani zvezdni prah, tisočera mini zrcalca posuta po luči, je novotarija, za katero Lešnik pravi, da je doslej niso znali niti zrisati, kaj šele, da bi jo stroji znali izdelati. Takšne podrobnosti seveda pri bogataših, ki pogledujejo za razredom S, igrajo resnično pomembmo vlogo, takšni detajli se spogledujejo z urarsko branžo.

Raje dobra praksa kot samo dober marketing

Razred S je nov tudi z vidika asistenčnih sistemov. Nova fukncija je recimo to, da razred S pri vključenem aktivnem tempomatu že po navigaciji ve, na kateri točki mora bo pred ovinkom moral zavreti. Prilagodi se tudi križiščem, čeprav še ne ve, ali je rdeča ali zelena, torej ali mora ustaviti ali ne.

Podobne funkcije so zdaj že na voljo v marsikaterem vozilu, a že na teh prvih kilometrih smo zaznali zares tehtne razlike v primerjavi z enako poimenovanimi sistemi. Konkreten primer: številni cenejši sistemi zaznave možnosti naleta prepoznajo samo premikajoče se pešce, ne pa tudi stoječega. Celo s stoječim vozilom, recimo pred rdečim semaforjem, imajo pogosto velike težave. To pa zato, ker pešca prepoznavajo zgolj z radarjem. Kot pravi Ralph Klingel pri Mercedes-Benzu zaupajo zgolj prepletu samih senzorjev, v konkretnem primeru se združita podatka s kamere in radarja! In kot pravi Klingel, so tik pred zaključkom razvoja nove, pete generacije senzorjev, prihodnje generacije mercedesov bodo imele že te nove senzorje.

Tega ni želel eksplicitno poudariti, a med vrsticami smo lahko jasno zaznali komentar na Teslo. Američani iz Silicijeve doline so se namreč pred časom hvalili, da so njihovi senzorji že dovolj dobri tudi za povsem avtonomno dobo, da gre razvoj samo še v smeri izboljševanja programske opreme, ki ga bodo lahko lastnikom sproti nalagali prek interneta. No, pri Mercedesu menijo, da je to nesmiselno, novi senzorji zagotavljajo še veliko večjo zanesljivost delovanja.

