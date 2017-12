Robert Pattinson: S snemanjem Somraka sem izgubil identiteto

7. december 2017

"Ko nekaj postane tako veliko, se začneš zavedati, kako majhen si," je v intervjuju pojasnil britanski igralec, znan po vlogi Edwarda Cullena v vampirski sagi Somrak.

31-letni Robert Pattinson je opozoril na težave, ki so se zanj pojavile ob snemanju petih filmov, ki so sestavljali Somrak. "Sprva se počutiš zelo pomembno, saj si ne predstavljaš, kako priljubljen bo postal projekt," je pojasnil. "Moj ego je bil na začetku snemanja prvega filma zelo velik. Potem pa začenjaš počasi izgubljati nadzor nad določenimi področji tako v zasebnem življenju kot v službi in se zato zmanjšuje."

Dodaja, da sploh ni pomembno, kakšno mnenje je imel o določenih stvareh, saj je bilo vse že napisano v knjigi in kolesja so bila zagnana ter ni bilo mogoče ničesar spreminjati. "Strašljivo je, ko tako izgubiš svojo identiteto."

Britanski igralec je že večkrat spregovoril o svoji izkušnji s sago Somrak, ki so jo gledalci na velikih platnih spremljali med letoma 2008 in 2012. Sprva se je močno trudil, da bi se izognil paparacem. "Obstajajo načini, kako se skriti in se jim izogniti, v bistvu sploh ni tako težko," je pojasnil. "A moraš biti pripravljen na to, da živiš precej čudno življenje."

Že pred časom je dejal, da se tovrstnega projekta ne bi mogel še enkrat lotiti tudi zato, ker je prestar.

Podobno je večkrat poudarila tudi Kristen Stewart - v burnem razmerju sta bila štiri leta, potem pa sta se dokončno razšla leta 2013. "Ko sem bila z Robom, je javnost predstavljala sovražnika. In to preprosto ni način življenja, ki mu lahko slediš," še poroča US Weekly

