Robert Pattinson: skriva se zaradi "skupine norcev", ki iščejo zarote

Še vedno se ga drži status lomilca src iz Somraka

26. julij 2017 ob 10:29,

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 10:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Robert Pattinson pravi, da sta z FKA twigs tudi dve leti po tem, ko jo je zaprosil za roko, še vedno "nekako" zaročena.

31-letni britanski igralec je omenjeno dejstvo razkril v radijski pogovorni oddaji Howarda Sterna, a hkrati dodal, da raje vidi, da je njegovo ljubezensko življenje odmaknjeno od žarometov.

Kot je znano, je Robert svoje (še vedno?) dekle zaprosil v začetku leta 2015, le nekaj mesecev po tem, ko so ju v javnosti prvič fotografirali skupaj, a še avgusta istega leta so ameriški tabloidi "iz zaupnih virov" izvedeli, da naj bi poroko preložila.

Spletni napadi na twigs

In čeprav o svoji zasebnosti ne govorita, sta tako Pattinson kot pevka s pravim imenom Tahliah Debrett Barnett pred časom potožila zaradi spletnih napadov, ki jih je 29-letnica doživela zgolj zato, ker je pač izbranka zvezdnika Somraka: Pattinson je v omenjeni najstniški vampirski sagi upodobil Edwarda Cullena in postal sanjski moški milijonov najstnic po svetu.

V pogovoru s Sternom je Pattinson naglas razmišljal, da mu ni čisto jasno, zakaj je tako, a da očitno obstaja "neka skupina norcev, ki so prepričani, da vsaka odločitev, ki jo sprejmeš, pomeni nekakšno zaroto". Prav zaradi tega se je odločil, da bo svojo zasebnost strogo varoval, je pa odločanje o tem, kaj deliti z oboževalci in česa ne, po njegovih besedah "ena najbolj zoprnih reči na svetu".

Ne glede na to, kakšen je status njunega razmerja ta hip, se je zvezdnik, ki je bil do velikega škandala s prevaro leta 2012, ko so jo fotografirali med poljubljanjem s (poročenim) režiserjem Rupertom Sandersom, v zvezi s soigralko iz Somraka Kristen Stewart, s Sternom strinjal, da je FKA twigs "izjemna" in "supertalentirana".

A. K.