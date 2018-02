Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Oblasti so primer spet odprle leta 2011, potem ko je kapitan Davern povedal, da se je takrat preiskovalcem zlagal o tem, kaj se je dogajalo tisti usodni večer. Davern zdaj pravi, da sta se Woodova in Wagner prepirala nekaj ur, preden so našli njeno truplo, in da meni, da je za igralkino smrt kriv njen mož. Foto: Reuters Igralkina sestra Lana Wood pa je pisateljici Suzanne Finstad za knjigo Natasha: Biografija Natalie Wood (2001) povedala, da jo je Davern poklical in ji v pijanem stanju priznal, da je Wagner pustil, da Natalie utone. Wagner naj bi jo odrinil, ona je padla, kapitan je postal paničen, Wagner pa naj bi mu dejal: "Pusti jo tam. Naj ji bo to šola." Foto: Reuters Corina trdi, da je Wagner v zadnjih letih postajal vedno bolj sumljiv. Foto: Reuters Sorodne novice Skrivnostna smrt Natalie Wood še vedno buri duhove 30 let po utopitvi igralke Natalie Wood spet preiskujejo njeno smrt Dodaj v

Robert Wagner postal osumljenec v primeru skrivnostne smrti Natalie Wood

Primer še naprej buri duhove

1. februar 2018 ob 18:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po 36 letih smrt hollywoodske igralke Natalie Wood še vedno buri duhove. Losangeleški preiskovalci želijo zdaj znova izprašati 87-letnega Roberta Wagnerja, njenega takratnega moža, ki je postal osumljenec v preiskavi.

Truplo 43-letne ameriške igralke, ki je bila rojena leta 1938 v San Franciscu ruskim staršem kot Natalia Nikolajevna Zakarenko, so našli 29. novembra 1981 lebdeče na morju, nedaleč od kalifornijskega otoka Catalina.

Pred smrtjo je bila z možem Wagnerjem in soigralcem Christopherjem Walknom na jahti Splendour, s katero so se po končanem snemanju njenega zadnjega filma Brainstorm odpravili na izlet za konec tedna. Pri tem so priče potrdile, da so vsi trije ves dan precej pili, tudi ko so se ustavili v marini za kosilo.

Okoliščine njene smrti do danes niso znane, saj so vsi trije Nataliini sopotniki (na ladji je bil še kapitan Dennis Davern) trdili, da je niso videli, da bi padla v vodo. Wagner in Walken sta oblastem sicer priznala, da so se tisti večer sprli, da pa so prepir nazadnje zgladili. Wagner je povedal, da žene, ko je šel spat, ni bilo v postelji.

Obdukcija je pokazala, da je imela Woodova, ki ni znala plavati, modrice po telesu in rokah ter odrgnino na licu. Poleg tega je imela v krvi precej alkohola in sledi dveh zdravil (proti morski slabosti in protibolečinske tablete). Njeno smrt so nazadnje obravnavali kot nesrečo z utopitvijo in podhlajenostjo.

"Bolj kot smo preiskovali primer zadnjih šest let, večji osumljenec je postajal," je dejal John Corina iz losangeleškega šerifovega urada za CBS News. "Zdaj vemo, da je bil zadnja oseba v družbi Natalie, preden je izginila," je še dodal. Preiskovalci, Wagner in Walken so vsa ta leta zatrjevali, da je bila smrt Woodove nesreča. Toda spremenile so se zgodbe prič, kar je sporno po besedah Corine.

"Nisem zasledil, da bi Wagner opisal podrobnosti, ki bi se ujemale z zgodbami drugih prič," je dejal Corina in nadaljeval: "Mislim, da je ves čas malce spreminjal svojo zgodbo. In njegovo sosledje dogodkov se ne izide." Ko so Corino vprašali, ali je Wagner kriv za igralkino smrt, je odvrnil: "Mislim, da je dovolj sumljiv, da lahko razmišljamo o njegovi krivdi."

Wagner je odklonil sodelovanje s preiskovalci, ki so znova odprli primer. Walken se je po drugi strani srečal z njimi, toda ni znano, kaj jim je povedal. "Dokazi namigujejo na to, da bi lahko bila žrtev napada," je dejal detektiv Ralph Hernandez in nadaljeval: "Ni nam uspelo dokazati, da je šlo za umor. A tudi nismo dokazali, da je šlo za nesrečo. Največja težava je v tem, da ne vemo, kako je končala v vodi."

K. K.