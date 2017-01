Robin Thicke se ne sme približevati sinu in nekdanji ženi

Glasbenik naj bi bil pogosto nasilen

27. januar 2017 ob 17:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Paula Patton je svojega nekdanjega moža Robina Thicka obtožila nasilja nad njunim sinom, takoj zatem pa je vložila še zahtevo za prepoved približevanja, ki jo je sodnik tudi potrdil.

41-letna igralka je pred časom vložila zahtevo za samostojno skrbništvo nad sinom Julianom, ki jo je sodnik takrat zavrnil, zdaj pa se je na sodišče obrnila s pričanji, da je glasbenik sina večkrat tudi udaril. S tem je dosegla prepoved približevanja in glasbenik se do preklica ne sme približati tako sinu kot tudi njej in njeni materi Joyce.

39-letnega glasbenika, ki je uspeh doživel s skladbo Blurred Lines, je nekdanja žena obtožila še nasilja nad njo, nezvestobe in odvisnosti od mamil ter alkohola.

"Paula o nasilju nikoli ni spregovorila v času, ko postopki glede skrbništva nad Julianom še niso bili končani," je za People dejala Thickova odvetnica Angela Pierce di Donato. "Zdaj pa poskuša vse mogoče, ker hoče nekdanjega moža prizadeti."

Številni so že pred časom namigovali, da je za propad njunega zakona kriv ravno uspeh, ki mu ga je prinesla skladba Blurred Lines. V tistem času naj bi ga Paula zalotila z več ženskami, ko se je vrnil s turneje, pa je nezaščitene spolne odnose z več ženskami tudi priznal.

Zvezdniški par se je uradno ločil leta 2015, takrat pa sta se dogovorila tudi za skupno skrbništvo nad sinom - Thicke je do nedavnih incidentov z Julianom lahko preživljal vsak četrtek, petek in soboto.

