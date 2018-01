Roboti že ogrožajo številna delovno mesta v dostavi in prevozih

Robot proti človeku

31. januar 2018 ob 09:34

Las Vegas - MMC RTV SLO

Prvi robot je že dostavil pico na dom, prepeljal prvega potnika namesto taksista, v avtomobilskih tovarnah številna dela namesto ljudi opravljajo roboti. Ali bomo v prihodnosti sploh še potrebovali tovornjakarje, poštarje in druge zaposlene v prevozništvu?

V zadnji oddaji Avtomobilnost smo se posvetili Sejmu potrošniške elektronike CES v Las Vegasu, kjer smo zaznali sporočila, da bo avtomatizacija številnim delavcem še bolj kritično spremenila življenje.

General Motors je dal vlogo za to, da se začne njihov, sicer do zdaj laboratorijski avto, prihodnje leto prodajati že kot serijski avtonomni avto. Serijski avtonomni avto, ki bi lahko že prihodnje leto začel pravzaprav neko revolucijo na področju storitvene dejavnosti.

Več milijonov ljudi utegne izgubiti službo

Če bi do avtonomnih vozil, serijskih vozil, res prišlo v tako hitrem času, potem se zna zgoditi to, kar kaže britanska raziskava, ki je bila objavljena v Guardianu, da naj bi do leta 2020, če bodo avtonomna vozila prevzela storitveno dejavnost, več milijonov ljudi izgubilo službo.

Recimo poštar, dostavljavec pic, taksisti, samovozna vozila nam bodo prevažala otroke v šole.

Patricia Villoslada, vodja razvoja pri podjetju Trandsev, kjer so predstavili samovozno kapsulo, pravi, da bodo z vozilom lahko ponudili nove mobilne rešitve v univerzitetnih naseljih, na letališčih in območjih za pešce v mestnih središčih.

Najprej bomo torej robotizirali posel, šele nato se bomo z vozili brez volana soočili na zasebnih poteh, najprej v obliki majhnih shuttlov, katerih poti ne bodo trdno določene kot pri vlaku, ampak bo pot začrtala uporaba prenosnih telefonov.

Robote poznamo že dolgo

A robotizacija se je začela že pred več leti. Najprej v industriji, tudi avtomobilski, kjer roboti s človekom že tekmujejo za delovno mesto v tovarnah. Avtomobilska industrija uporablja robote za varjenje, vstavljanje vetrobranskih stekel, lakiranje vozil, tudi nadzor vozil in prevoz materiala na delovne postaje za tekočim trakom. Roboti ne potrebujejo odmora za cigareto, malice niti letnega dopusta, hkrati pa so hitrejši in delajo manj napak pri delu. Število robotov v francoskih avtomobilskih tovarnah dosega že desetino vseh delavcev.

Avtomatizirane vozičke, ki nadomeščajo voznike, ki dostavljajo material do tekočega traku, poznajo tudi v Revozu v Novem mestu. Delujejo v brezžičnem omrežju Wi-Fi in so stalno pod nadzorom, imajo samodejno polnjenje baterij, so preprosti za uporabo in nezahtevni za vzdrževanje.

Pico na dom je že dostavil robot

Naslednje panoge na udaru avtonomnih vozil bodo prevozništvo, prevoz ljudi s taksiji in dostava pošte ter hrane na dom. Avtonomna vozila so za prihodnost prevoza neizogibna. Pri velikanu na področju peke pic in dostave na dom, Dominu, verjamejo, da bodo v prihodnosti pice na dom dostavljala dostavna vozila – roboti, in ne več ljudje. Trenutno testirajo avtonomnega robota (Domino's Robotic Unit - DRU) za dostavo pic, ki je že leta 2016 na dom uspešno dostavil prvo pico.

Zagonsko podjetje NuTonomy je v Singapurju že leta 2016 na preizkusne vožnje v taksi brez voznika povabil izbrane potnike.

Voznik bo v tovornjaku potreben še naprej

Tudi tovornjaki znajo že lep čas voziti sami. Tovorna vozila so v številnih pogledih z varnostno opremo že prehitela osebna vozila, tudi kar zadeva samodejnost. Tovrstni sistemi bi lahko v dvojnih posadkah nadomestili enega voznika, zagotovo pa bo najmanj en voznik moral ostati v kabini, meni urednik revije Kamion in Bus Boštjan Paušer, saj se na cesti vedno lahko pojavijo razmere, v katerih se elektronika ne bo znašla, in takrat bo moral krmilo prevzeti voznik. Prav tako elektronika ne bo sposobna sama pripeljati vozila do končne točke, ampak bo vožnjo prevzela le na avtocestnih odsekih," meni Paušer in dodaja, da ne bi smelo biti bojazni, da čez nekaj let poklicnih voznikov ne bomo več potrebovali.

V zadnji oddaji Avtomobilnost smo se posvetili tudi robotom v svetu mobilnosti.

Gregor Prebil