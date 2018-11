Robotski bar prihodnosti – "nekoč bodo človeški natakarji redkost"

Nova atrakcija v češki prestolnici

30. november 2018 ob 11:47

Praga - MMC RTV SLO, Reuters

V novem češkem lokalu imajo obiskovalci občutek, da so vstopili v prihodnost, saj je celoten proces strežbe avtomatiziran – od naročila po mobilni aplikaciji do robotskega natakarja in postrežbe s pomočjo "letečega" pladnja.

Praški lokal The Cyberdog, ki ima na dveh etažah okoli 40 stolov, na prvi pogled bolj spominja na vesoljsko postajo kot na bar. Gostje bara svoja naročila oddajajo prek mobilne aplikacije, pijačo izbira in toči robotska roka, natočeni kozarci pa s pomočjo posebnega pladnja potujejo nad glavami gostov in se spuščajo k mizam.

Za projektom robotiziranega bara stoji podjetje Trigema, njen lastnik Marcel Soural pa je prepričan, da je avtomatizacija prihodnost strežbe. "Prepričan sem, da bodo čez nekaj časa restavracije, kjer bodo stregli človeški natakarji, izredno drage, ker bo to unikatno," je dejal Soural.

Poleg novega češkega bara po svetu obratuje še nekaj robotiziranih lokalov, vendar pa naj bi bil robotski natakar v Cyberdogu najbolj kompleksen, poleg strežbe pa naj bi s posebnimi gibi znal tudi zabavati zbrane goste. "Ko nima dela, se začne dolgočasiti, in to tudi pokaže z različnimi gibi," je povedal Soural.

V baru, ki sta si ga zamislila umetnik David Cerny in arhitekt Tomas Cisar, robot poleg pijače streže tudi jedi, ki spominjajo na obroke, ki jih jedo astronavti. Obroke za zdaj sicer še vedno pripravljajo človeški kuharji, vendar se bi lahko tudi to že čez nekaj let spremenilo.

M. Z.