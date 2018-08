Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Sorodne novice Robyn: Body Talk Pt.1 Dodaj v

Robyn z novo skladbo po osmih letih napoveduje nov album

Album naj bi izšel še letos

3. avgust 2018 ob 18:59

New York - MMC RTV SLO, STA

Švedska elektro pop glasbenica Robyn s skladbo Missing U napoveduje nov album, ki bo sledil njenemu studijskemu izdelku Body Talk iz leta 2010.

Glasbenica s pravim imenom Robin Miriam Carlsson je za BBC-jev Radio 1 povedala, da je s snemanjem materiala zaključila, album pa naj bi izšel še letos.

Skladbo Missing U, ki jo je izdala v sredo, zaznamuje hitra melodija električne klaviature in za Robyn značilen slog žalostne, a energične ljubezenske pesmi. Glasbenica je izid skladbe pospremila s kratkim dokumentarnim filmom, v katerem se pojavi na zabavi v Brooklynu, posvečeni njeni glasbi.

Kljub daljšemu premoru ostala aktivna

39-letna pevka je povedala, da se njen novi studijski album od prejšnjih izdelkov razlikuje po tem, da vključuje neko zanjo novo senzualnost in mehkobo. "Mislim, da izhajata iz tega, da sem se za nekaj časa izklopila in si prisluhnila ... se poglobila v notranjost namesto v zunanjost," je pojasnila.

Kljub daljši studijski pavzi je Robyn pogosto nastopala, lani pa je napisala skladbo Honey, ki jo je za zaključno sezono uporabila HBO-jeva serija Girls.

Dosegla kultni status

Leta 1979 rojena glasbenica je že v 90-ih letih minulega stoletja zaslovela kot otroška zvezdnica in kmalu z uspešnicami, kot sta Dancing On My Own in Show Me Love, dosegla kultni status, ki sicer ni značilen za izvajalce popularne glasbe.

Njene pesmi so pogosto na repertoarju gejevskih klubov, prav tako pa Robyn od nekdaj raje sodeluje z manj znanimi didžeji kot z velikimi producenti.

Sa. J.