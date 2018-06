Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rock mulčki so skupaj s svojimi vzorniki zbirali denar za pomoči potrebne. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Podoben koncert so priredili tudi lani. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Dodaj v

Rock mulčki s svojimi vzorniki združili moči v dobrodelnosti

Koncert Zveze prijateljev mladine Slovenije

10. junij 2018 ob 16:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Otroci otroškega pevskega zbora Osnovne šole Nove Jarše – Rock mulčki pod vodstvom zborovodje Emirja Jušiča so za en večer zavzeli Kongresni trg, kjer so s pomočjo svojih vzornikov zbirali denar za pomoči potrebne.

Dobrodelni koncert Otroci za otroke je potekal pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki je bil letos pospremljen s celodnevnim dogajanjem. Najprej so obiskovalci lahko izdelovali rockovski nakit, se preizkusili v raznih rockovsko navdihnjenih likovnih in ustvarjalnih dejavnostih, pogumni pa so se lahko preobrazili v rockerje in se v glasbenem kotičku dokazali kot prave rockovske zvezde. Na voljo so bile tudi športne dejavnosti in fotokotiček.

Nato pa so ob 20. uri na oder stopili člani skupine 8energy, ki je poskrbela za uverturo pred prihodom Rock mulčkov. Ti so dobro uro in pol ponujali pevsko spremljavo znanih slovenskih glasbenikov. Obiskovalci so lahko prisluhnili Klemnu Klemnu, Tini Marinšek, Matevžu Šaleharju – Hamu, skupinama Bo! in Orlek, Tinkari Kovač ter Otroškemu pevskemu zboru Osnovne šole Koper ob skladbi 2x2, skupini MRFY, Neishi in Mali šoli rokenrola, skupini Dan D, Gregi Skočirju in skupini Koala Voice.

Dobrodelni koncert Otroci za otroke je posnela Televizija Slovenija in ga bo v soboto, 16. junija, ob 20. uri predvajala na Prvem programu TV Slovenija, prav tako pa ga bodo predvajali v soboto, 16. junija, ob 20. uri na Radiu Slovenija.

Na odru so se jim pridružili tudi otroci iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, ki so skupaj z mlado pevko Ivano Honsić izvedli slovensko različico legendarne skladbe Imagine. Obiskovalci so lahko prisluhnili še skladbam, kot so Ljubezen (Klemen Klemen), Telo in Greva se igrat boga (Hamo), Poljubljena (Tina Marinšek), Klic in Tretje oko (MRFY), The Good Old Days in Go Disco, Go (Koala Voice), Tiste lepe dni (Neisha), Nisem več s tabo in Led iz severa (Grega Skočir) ter Čas in Kurbin sin (Dan D), kjer so Rock mulčki namesto prepevanja kletvic želi simpatije z gestami rok, ko so ob vsaki omembi kletvice preprosto položili roko pred usta.

Glasbeni del je popestrila tudi plesna točka plesalke na vozičku Nastije Fijolič in njenega soplesalca Klemena Pirmana. Dan za rock je namenjen tudi zbiranju donacij za podporo humanitarnega programa Pomežik soncu®, s katerim si ZPMS prizadeva čim več otrokom iz socialno ogroženih družin omogočiti brezplačne počitnice.

S poslanim SMS-om s ključno besedo POMEZIK5 na 1919 pa lahko že darujete 5 evrov za letovanje otrok iz socialno šibkejših okolij.

K. K., foto: Žiga Živulović jr./BoBo