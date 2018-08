Rod Stewart po letih premora presenetil s problemsko obarvano skladbo

S pesmijo je napovedal prihajajoči izid albuma

25. avgust 2018 ob 11:51

New York - MMC RTV SLO

Pevec Rod Stewart je po treh letih objavil novo, izredno čustveno pesem Didn't I, ki s perspektive starša izraža zaskrbljenost nad posledicami zlorabe drog pri otroku. Gre za prvo skladbo novega albuma Blood Red Roses, glasbenikove 30. studijske plošče.

S svojim prepoznavnim raskavim glasom Stewart v novi pesmi prepeva: "Ali ti nisem skušal dopovedati, da te bodo ubile ... Oh, ali res nisem ..."

Pesem je naslovljena na hčer, čeprav se zdi, da besedilo odraža izkušnjo njegovega sina Seana, ki ima za seboj zgodovino odvisnosti in navzkrižja z zakoni. Leta 2002 so ga aretirali, ker je pred restavracijo v Los Angelesu napadel moškega, nekaj let zatem pa, ker naj bi se na letališču v Miamiju s tekočim trakom za prtljago zapeljal v območje omejenega gibanja.

"Vedno si predstavljam, da album ustvarjam za nekaj prijateljev. Album Blood Red Roses zares zares izraža to intimnost," je Stewart dejal v izjavi, s katero je napovedal novo ploščo. "Iskrenost in poštenost te v življenju daleč pripeljeta in enako velja pri pisanju besedil," je dodal.

Nova plošča bo izšla skoraj 50 let po njegovem samostojnem prvencu An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, ki ga je pevec izdal leta 1969. Prodal je več kot 100 milijonov izvodov svojih plošč, med njegovimi uspešnicami pa so Forever Young, Rhythm of My Heart, Downtown Train in Sailing.

K. Ši.