Rodil se je zadnji zračno hlajeni porsche 911 turbo

25. avgust 2018 ob 12:18

Porsche Classic je 20 let po koncu serijske proizvodnje izdelal zadnji 911 turbo z zračno hlajenim motorjem.

Avtomobil, nastal v sklopu projekta Project Gold, so izdelali tako, da so popolnoma razstavili izvirni primerek 911 turbo tipa 993 ter začeli z obdelavo surove karoserije. Karoserijo so najprej zaščitili proti koroziji ter jo lakirali s postopkom, ki ga uporabljajo pri sodobnih serijskih vozilih. Avtomobil so nato v Porschejevi restavratorski delavnici sestavili in nastavili specialisti iz oddelka Porsche Classic. Strokovnjakom je bilo na voljo več kot 6.500 izvirnih delov, ki jih Porsche Classic nudi samo za vozila tipa 993. V vozilo so vgradili povsem nov 3,6-litrski motor biturbo v tedanji najzmogljivejši izvedbi z močjo 331 kilovatov (450 KM). Poleg tega so vanj vgradili nov originalni menjalnik in štirikolesni pogon. Nato so na avtomobil ročno vgravirali številko šasije. Le-ta sledi številki šasije zadnjega primerka modela 911 turbo tipa 993, ki je zapeljal s proizvodnega traku leta 1998.

Elemente zunanjosti in notranjosti so izdelali v sodelovanju z internimi strokovnjaki manufakturne delavnice Porsche Exclusive. Izpod njihovih rok je v preteklosti nastal na 500 primerkov omejeni 911 turbo S exclusive series tipa 991, ki je bil odet v enako zlato barvo, kot so jo namenili prerojenemu 911 turbo tipa 993.

Enkratni zlati 911 turbo bo premierno predstavljen 27. septembra 2018 na dogodku "Porsche Rennsport Reunion" v kraju Laguna Seca v Kaliforniji, 27. oktobra 2018 pa bo ta unikat, ki ga je mogoče voziti samo na zasebnih progah, na prodaj v okviru dražbe podjetja RM Sotheby’s v Porsche Experience Centru v Atlanti. Prihodek od prodaje bodo namenili nepridobitni Fundaciji Ferryja Porscheja, ustanovljeni letos, ob 70. obletnici športnih avtomobilov znamke Porsche.

